6 Aprile 2025

Vivicittà e mercatino, le modifiche alla viabilità di oggi

Via Grande chiusa al traffico dalle ore 6 alle ore 24

Livorno, 6 aprile 2025 – Domenica 6 aprile tornano il mercatino organizzato da ANVA Confesercenti (in via Grande dalle 9.00 alle 19.30) e la quarantesima edizione della gara podistica Vivicittà, con partenza dal Campo scuola alle ore 9.30. Per garantire lo svolgimento sicuro degli eventi saranno in vigore una serie di modifiche alla viabilità.

Per quanto riguarda il mercato di via Grande, le norme di circolazione temporanea saranno validi dalle ore 6.00 alle ore 24.00 e, a seguire, fino ad avvenuta esecuzione delle operazioni di pulizia da parte di AAMPS.

In particolare, l’ordinanza prescrive il divieto di transito e di sosta in piazza Grande e in tutta via Grande, a eccezione del breve tratto compreso tra via Tellini/via delle Commedie e piazza Micheli. In via Tre Novembre, nel tratto tra via Grande e via San Sebastiano, si potrà circolare nei due sensi di marcia (con divieto di sosta sul lato civici pari, dall’incrocio con via Grande).

Anche i mezzi pubblici seguiranno percorsi alternativi a via Grande, con fermate temporanee in piazza Italo Piccini, via del Porticciolo, viale degli Avvalorati, piazza del Municipio e via Carraia. Le linee di trasporto pubblico locale provenienti da via Cairoli e largo del Duomo sono altresì autorizzate al transito in piazza Grande, con proseguimento in via Claudio Cogorano.

Per quanto riguarda invece la Vivicittà, saranno chiuse al traffico, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, le strade in cui si svolgerà la gara podistica: via dei Pensieri, viale Nazario Sauro (lato sud), via Caduti del Lavoro, via Roma, piazza Matteotti, via Marradi, via Ricasoli (con eccezioni), piazza Cavour, via Cairoli, largo del Duomo, piazza Grande, via Cogorano, piazza del Municipio, via del Porticciolo, via della Venezia, tratti dell’Erta dei Risicatori e della Cinta Esterna, piazza Piccini, piazza Micheli, via Cialdini, Scali Novi Lena, via D’Alesio, piazza Orlando, viale Italia e via Salvator Allende (fino all’ingresso del campo scuola).