3 Aprile 2025

Vivicittà, i divieti alla sosta e circolazione contenuti nell’ordinanza del Comune

Livorno 3 aprile 2025 Vivicittà, i divieti alla sosta e circolazione contenuti nell’ordinanza del Comune:

 l’istituzione del divieto di transito nelle seguenti strade del centro abitato:

• Corsa competitiva: via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Salvator Allende e viale

Nazario Sauro, viale Nazario Sauro (carreggiata lato sud) nel tratto compreso tra via dei

Pensieri e via Caduti del Lavoro, via Caduti del Lavoro, via Roma nel tratto compreso

tra via Caduti del Lavoro e piazza Giacomo Matteotti, piazza Giacomo Matteotti, via

Roma nel tratto compreso tra piazza Giacomo Matteotti e via Giovanni Marradi, via

Giovanni Marradi nel tratto compreso tra via Roma e via Ricasoli, via Ricasoli

(limitatamente ai veicoli abitualmente autorizzati a percorrere la strada medesima

secondo la normativa vigente), piazza Cavour, via Cairoli, largo del Duomo, piazza

Grande, via Claudio Cogorano, piazza del Municipio nel tratto compreso tra via

Claudio Cogorano e via del Porticciolo, via del Porticciolo, via della Venezia nel tratto

compreso tra via del Porticciolo e Viale Caprera, tratto antistante la cosiddetta Erta dei

Risicatori, via della Cinta Esterna (nel tratto compreso tra il ponte Santa Trinità e il

Varco Fortezza), piazza Italo Piccini, piazza Giuseppe Micheli, via Enrico Cialdini,

scali Adriano Novi Lena, via Gaetano D’Alesio, piazza Luigi Orlando, viale Italia nel

tratto compreso tra piazza Luigi Orlando e via dei Pensieri, via dei Pensieri nel tratto

compreso tra viale Italia e via Salvator Allende, via Salvator Allende nel tratto

compreso tra via dei Pensieri e l’ingresso carrabile del campo sportivo “Renato

Martelli”;

• Corsa non competitiva: via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Salvator Allende e

viale Nazario Sauro, viale Nazario Sauro (carreggiata lato sud) nel tratto compreso tra

via dei Pensieri e via Carlo Cattaneo, via Carlo Cattaneo nel tratto compreso tra viale

Nazario Sauro e via Vincenzo Gioberti, via Vincenzo Gioberti, via Niccolò Machiavelli

nel tratto compreso tra via Vincenzo Gioberti e via dei Pensieri, via dei Pensieri nel

tratto compreso tra via Niccolò Machiavelli e via Salvator Allende, via Salvator Allende

nel tratto compreso tra via dei Pensieri e l’ingresso carrabile del campo sportivo

“Renato Martelli”;

 l’istituzione del divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio degli

atleti nelle strade (con senso di marcia ad “immissione”) che si intersecano con l’itinerario di

cui ai paragrafi suddetti;

 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Salvator

Allende nel tratto compreso tra via dei Pensieri e l’attraversamento pedonale posto all’altezza

dell’ingresso della Piscina Olimpica “Camalich”;

 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Pensieri nel tratto compreso

tra il civico 51 e l’intersezione con via Salvator Allende (limitatamente al lato ovest) e in via

dei Pensieri (lato civici dispari) in prossimità dell’intersezione con viale Nazario Sauro (in

corrispondenza dello spazio riservato alle operazioni di carico e scarico cose);

 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Francesco

Redi per m.l. 20 a partire dall’intersezione con via Calzabigi, al fine di consentire un’agevole

passaggio delle linee di Trasporto Pubblico Locale;

 la deroga per la vigente disciplina di Direzione Obbligatoria “Diritto” in via Francesco Redi

all’altezza dell’intersezione con viale Goffredo Mameli, attualmente riferita ai soli

velocipedi, deve considerarsi estesa anche a veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale;

 l’abrogazione della Direzione Obbligatoria a destra in via del Mare all’altezza

dell’intersezione con viale Italia.

Le linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente percorrono i tratti stradali interessati dalla

competizione suddetta, osserveranno itinerari alternativi già autorizzati per altre Linee TPL.

La presente ordinanza avrà efficacia il giorno 6 aprile 2025 nei seguenti orari:- dalle ore 9.00 alle ore 12.30 per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti nei tratti

stradali di volta in volta interessati, relativamente ai punti 1), 2), 6) e 7)