Livorno 29 novembre 2024 Vladimir Luxuria si racconta a Porta a Mare

Si terrà oggi, venerdì 29 novembre alle 19.00, all’interno della Galleria di Porta a Mare, il talk che vedrà come protagonista Vladimir Luxuria. Nota come personaggio televisivo, opinionista, scrittrice ed attrice, ma anche come attivista ed ex parlamentare, Luxuria parlerà di sé e delle sue esperienze artistiche in un incontro che anticipa “Cambiamo musica!” 2024, l’evento di spettacolo dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne previsto al teatro Goldoni sabato alle 20.30.