Voci dal Sud America: al via a Livorno un viaggio nella lotta antimperialista

18 Aprile 2025

Livorno 18 aprile 2025 Voci dal Sud America: al via a Livorno un viaggio nella lotta antimperialista

L’associazione culturale Ilio Dario Barontini dopo un’esperienza diretta in Venezuela, ha maturato in città la consapevolezza che vi sia un forte bisogno di approfondire la storia e le dinamiche sociali, politiche ed economiche dei Paesi sudamericani, terre protagoniste di una lunga tradizione antimperialista e ancora oggi attori centrali nello scacchiere geopolitico mondiale, spesso in contrasto con le logiche occidentali.

Per rispondere a questa esigenza nasce un ciclo di incontri promossi da realtà locali insieme a Yoselina Guevara, scrittrice e giornalista venezuelana. Gli appuntamenti, veri e propri momenti di formazione e riflessione, si terranno nella sede di via Wan Bergher 12-14, a partire da sabato 19 aprile alle ore 15:00, con cadenza quindicinale.

I temi trattati spazieranno dalla storia dei movimenti rivoluzionari latinoamericani fino all’attualità: un’occasione per comprendere da vicino le strategie economiche, le sfide diplomatiche e le resistenze politiche dei paesi sudamericani non allineati, che ogni giorno si confrontano con le pressioni di USA e UE.

L’iniziativa si propone come un percorso aperto, partecipativo e profondamente politico, in un momento in cui, anche in Europa, crescono le spinte verso il riarmo e il rafforzamento di logiche imperialiste. Il ciclo di incontri con Guevara è, dunque, anche un invito a guardare altrove, a imparare da chi resiste, e a costruire consapevolezza.