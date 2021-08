Home

“Voci italiane nella musica leggera” a villa Trossi

3 Agosto 2021

Da The Voice Senior RAIDUE la cantante Perla Trivellini e la giovane Sara Massai

martedì 3 agosto ore 21.30 Villa Trossi – via Ravizza, 76 – Livorno

Livorno 3 agosto 2021

Serata esclusiva per Villa Trossi a Livorno, che ospita da The Voice Senior RAIDUE la cantante Perla Trivellini e la giovane Sara Massai per una grande serata dedicata alla musica leggera italiana ed alle donne che la hanno resa immortale.

Il concerto proporrà brani di Mina, Mia Martini, Loredana Bertè, Milva, Fiorella Mannoia, Patty Pravo, Elisa, Laura Pausini, Gianna Nannini con le splendide voci di Perla Trivellini e Sara Massai accompagnate elegantemente al pianoforte dal maestro Davide Bertini, compositore e arrangiatore.

Perla Trivellini ha un curriculum corredato da tanti successi fino dalle prima partecipazione al Festival di Castrocaro, che la hanno vista protagonista su tantissimi palcoscenici. Ha cantato anche al fianco di Andrea Bocelli ed è stata nella commissione docenti a Sanremo.

Svolge una intensa attività di insegnamento con grande successo, ed è stata tra le protagoniste di The Voice Senior su RAIDUE lo scorso inverno.

Sara Massai si è laureata in canto presso l’Istituto Pietro Mascagni ed ha svolto una interessantissima attività nel settore del musical (Notre Dame de Paris, Pinocchio e Moulin Rouge). Insegna canto moderno ed è stata ospite in RAI per la trasmissione di Alberto Angela, cantando al battistero di Pisa.

La serata si preannuncia ricca di fascino e tra le note saranno raccontati aneddoti di vita e di carriera.

Inizio concerto ore 21,30

ingresso euro 10,00

la biglietteria apre un’opra prima dello spettacolo

Prenotazioni al 338 5081221

