1 maggio voglia di normalità, con l'ombrello a sedere nei bar e ristoranti

2 Maggio 2021

1 maggio voglia di normalità, con l’ombrello a sedere nei bar e ristoranti

Livorno 1 maggio 2021

Voglia di normalità, 1 maggio la pioggia non ferma i clienti in bar e ristoranti

Ristoratori presi d’assalto in città nonostante il tempo.

Quei locali che avevano a disposizione spazi esterni non hanno avuto mani per servire i loro clienti. “Tutto esaurito”.

Neppure la pioggia ha fermato quella voglia di normalità che le persone non vivono più da oltre un anno.

C’era chi mangiava al tavolo del ristorante sotto gli ombrelloni posizionati in strada, c’era chi riparato dalle tende da sole pranzava al tavolo posizionato sul marciapede. Ma non finisce qui, in piazza Mazzini tutti i tavoli sotto gli ombrelloni e sotto gli alberi erano pieni, c’erano addirittura famiglie con l’asciugamano sull’erba a mangiare e l’ombrello aperto. Anche i posti a sedere sprovvisti di ombrellone in vari locali, non hanno scoraggiato alcuni livornesi che si sono seduti aprendo l’ombrello. Poi c’erano alcuni ristoranti “più fortunati”. Questi ristoranti avevano delle verande con le vetrate aperte e tutti i tavoli pieni. Per molti dunque questo primo maggio ha rappresentato la voglia di vivere e di tornare ad una parvenza di normalità nonostate il tempo inclemente

