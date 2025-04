Home

22 Aprile 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 22 aprile 2025 Volatili da salvaguardare, il Comune recinta alcune zone dal Lillatro a Vada

Il 22 aprile è la Giornata della Terra, la nostra casa, la casa di tutti. Da difendere perché è l’unica che, universalmente, abbiamo. Ed è proprio in questa giornata che il Comune di Rosignano Marittimo ha reso noto di voler procedere ad alcuni interventi di recinzione lungo il tratto di costa che va dal Lillatro a Vada per difendere la presenza di alcune specie di uccelli e piante da tutelare perché capaci di raccontarci la bellezza dell’ambiente nel quale viviamo e che dobbiamo ancora di più proteggere perché, come abbiamo già detto, la Terra è unica ed è la nostra grande casa.

Nel tratto di costa indicato le “scoperte” degli ultimi mesi, nell’ambito di un continuo monitoraggio da parte di alcune associazioni di tutela ambientale, sono state di forte interesse naturalistico. Intanto il fratino e il corriere piccolo hanno “deciso” di nidificare proprio lungo questo tratto costiero (le foto sono di Federica Gianneschi e Valerio Baldeschi).

Il fratino è un piccolo uccello che vive sulle spiagge e vi depone le sue uova scavando nella sabbia, può nidificare più volte nel periodo tra aprile e agosto. Il corriere piccolo è un migratore che sverna nella fascia centrale del continente africano, mentre per la nidificazione, su terreni sabbiosi o sassosi, arriva in Europa nel periodo della primavera-estate.

Questo per quanto riguarda l’avifauna. Per la flora, invece, è stata segnalata la presenza dei gigli di mare sulla duna e del limonium etruscum , pianta che ama le zone salate, quindi spiagge e scogliere. Quest’ultima specie fiorisce da giugno a settembre mentre la prima è una pianta bulbosa perenne che si trova sui litorali sabbiosi, dove raggiunge i quaranta centimetri di altezza. La fioritura avviene fra luglio e ottobre.

Queste “scoperte” sono avvenute grazie ad alcuni volontari del WWF di Livorno, del COT (Centro Ornitologico Toscano) e del MuSna, il Museo di storia naturale di Rosignano ospitato nelle sale di Villa Pertusati.

Il Comune, e in particolare l’assessora Susanna Masoni, si è messo in contatto anche con i Carabinieri per la biodiversità ed ha provveduto, insieme alle associazioni ambientaliste sopra citate, ad effettuare un sopralluogo. A livello comunale è stato così deciso di procedere alla recinzione di alcuni piccoli tratti di litorale dove sono state segnalate queste importanti presenze faunistiche e botaniche. In questo modo si cercherà di proteggere la biodiversità, quindi la cova dell’avifauna e lo sviluppo dei gigli di mare e del limonium etruscum, capaci di donare bellezza al nostro litorale.

