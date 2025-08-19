Home

Provincia

Voleva deporre le uova sulla spiaggia al Lillatro ma è stata portata via con la forza. La segnalazione dell’assessore su quanto accaduto alla tartaruga marina

Provincia

19 Agosto 2025

Voleva deporre le uova sulla spiaggia al Lillatro ma è stata portata via con la forza. La segnalazione dell’assessore su quanto accaduto alla tartaruga marina

Rosignano Solvay (Livorno) 19 agosto 2025 Voleva deporre le uova sulla spiaggia al Lillatro ma è stata portata via con la forza

L’Assessore Susanna Maosoni informa che la notte scorsa due esemplari di tartaruga marina Caretta caretta sono stati disturbati durante due tentativi di deposizione: uno a Caletta presso la spiaggia di fronte Il Posticino, l’altro presso la spiaggia libera tra il Circolo e lo stabilimento Lillatro (in quest’ultimo caso l’animale è stato addirittura portato via con la forza dal luogo prescelto per la deposizione).

A fronte questi due gravi episodi l’amministrazione comunale ritiene opportuno ricordare alcune importanti norme di comportamento.

Chiunque avvisti tartarughe in perlustrazione sulla spiaggia è pregato di non toccarle, NON AVVICINARSI e NON DISTURBARE L’ANIMALE CON FLASH, TORCE O CELLULARI.

L’unica cosa da fare è chiamare subito il 1530 della Guardia Costiera oppure i referenti locali dell’associazione tartAmare, che si occuperanno del monitoraggio e dell’eventuale messa in sicurezza del nido.

Se si ravvisano comportamenti scorretti o maltrattamenti si può chiedere alle Forze dell’ordine un intervento di controllo per il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela degli animali.

Si invitano, inoltre, tutti gli operatori balneari a porre particolare attenzione agli arenili in gestione, in quanto le tartarughe potrebbero tentare di nuovo la deposizione.

La tartaruga marina cerca un luogo dove deporre le sue uova, non va ostacolata!

Voleva deporre le uova sulla spiaggia al Lillatro ma è stata portata via con la forza