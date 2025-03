Home

Volley: 5 su 5, il girone di andata termina in bellezza per l’MVTomei

30 Marzo 2025

Cinque su cinque. Lo IES MVTomei arriva al giro di boa della Pool Salvezza con cinque successi pieni che lo proiettano al quinto posto del girone a diciannove punti, gli stessi di Arezzo – che ha però una partita in meno – prossimo avversario di Gori e compagni (sabato 5 aprile alle ore 18 al Pala MVTomei) per la prima di ritorno.



A Rufina nell’incontro giocato ieri sabato 29 marzo, Livorno affrontava la Polisportiva Remo Masi, sulla carta un avversario più quotato, quarto della graduatoria con ventotto punti all’attivo (dodici in più dei biancorossi). Coach Cristian Casoli manda in campo il sestetto tipo con capitan Gori opposto a Diamanti, My e Petracca in banda, al centro Buffa e Antonelli, libero Mazzuca.



La gara parte male, con i locali che hanno un vantaggio di cinque-sei punti e gli ospiti alle prese con i soliti problemi in ricezione evidenziati anche nel match infrasettimanale contro Foiano. Corre ai ripari il tecnico dello IES, sostituendo Diamanti con Langella.

I biancorossi recuperano il punteggio grazie a un buon servizio e nello sprint finale il set viene vinto 25-23. Non ci sta la squadra di coach Simone Ricciolini che al rientro in campo continua a spingere al servizio, costringendo i labronici a inseguire nuovamente. La Remo Masi pareggia i conti rimettendo il match in discussione. Nel terzo parziale rientra Diamanti in cabina di regia e, seppur faticando, il MVTomei si muove bene in attacco: fra tanti alti e bassi la squadra si mette sol muso in avanti e ci rimane fino alla fine vincendo per 25-21 e 25-14. Altra bella prova di carattere per lo IES, che pur trovandosi sotto è riuscito a rimontare, proprio come era successo contro Foiano tre giorni prima.



“Prendiamo altri tre punti – commenta soddisfatto a fine gara coach Cristian Casoli – non abbiamo giocato benissimo, ci sono stati alti e bassi e abbiamo evidenziato ancora problemi in ricezione su cui lavoreremo in settimana. Ma i ragazzi sono riusciti a recuperare la partita, un bel segnale e siamo arrivati alla fine del girone di andata riuscendo a vincerle tutte. Ho detto ai ragazzi che ancora non abbiamo fatto niente, davanti a noi abbiamo ancora cinque partite, metà girone, da affrontare al meglio”.

