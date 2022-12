Home

Sport

Volley, a Perugia arriva la prima vittoria in tre set per lo Ies MVTomei

Sport

4 Dicembre 2022

Volley, a Perugia arriva la prima vittoria in tre set per lo Ies MVTomei

Livorno 4 dicembre 2022

Seconda vittoria consecutiva per lo IES MVTomei che al PalaSir si impone in tre set al cospetto dei locali perugini guidati da coach Fontana, formazione giovanile composta da Under 19.

Per la prima volta in stagione Livorno non concede neanche un set agli avversari e raggiunge quota dieci punti in classifica, tre lunghezze sopra Italchimici Perugia che occupa il primo gradino della zona retrocessione a 7: proprio gli umbri saranno i prossimi avversari di Imbriolo e compagni sabato 10 dicembre.

Tornando alla gara di Perugia contro la Sir Safety, gli umbri scendono in campo con Edoardo Vagnetti opposto a Mele, Montini e Brilli in banda, Fossa e Volpi al centro, Luca Vagnetti libero. Biancorossi schierati in assetto tipo e cioè con Gori opposto a Croatti, Imbriolo e Lupo in banda, Baracchino e Grassini al centro, libero Langella.

Nel primo set lo IES MVTomei va via subito bene, dimostrando fin dalle prime battute la superiorità di gioco rispetto agli inesperti avversari. Intorno a metà set però Imbriolo è costretto a uscire per un fastidio al collo, al suo posto dentro Riposati e la prima frazione scivola comunque tranquillamente sul 25-11 in favore degli ospiti.

Al rientro in campo Livorno commette l’errore di adagiarsi, complice il punteggio acquisito nel primo set e la partita procede a strappi.

Punto dopo punto prende coraggio la formazione di Perugia che aumenta i giri al servizio approfittando del momento, bisogna attendere i vantaggi per risolvere il set che premia la squadra di Piccinetti (27-25).

Croatti e compagni cominciano col piglio giusto la terza frazione con tutta l’intenzione di archiviare quanto prima la pratica, Piccinetti inserisce Poli in banda per Lupo, dando minuti in campo all’ultimo acquisto bianco-rosso e lo schiacciatore ripaga con una buona prestazione, dando insieme a Gori certezze in attacco, mentre dai nove metri la squadra è precisa ed efficace grazie ai servizi di Riposati. La formazione dei Vigili del Fuoco si porta avanti un tesoretto di tre-quattro punti fino al termine del match e ritrova i tre punti che mancavano dalla trasferta di Modena del mese scorso.

“Dopo aver colto la prima vittoria interna della stagione sabato scorso, abbiamo sfatato anche il tabù della vittoria in tre set – commenta a fine gara coach Massimiliano Piccinetti – abbiamo fatto la gara per vincere, lo si è visto subito, nel secondo set ci siamo adagiati perché complice l’andamento del primo parziale aspettavamo che fossero gli altri a sbagliare. Bene gli ingressi di Poli e Riposati: di qui alla fine dovremo poter contare sul contributo di tutti gli effettivi a disposizione per raggiungere la salvezza ed è di vitale importanza che tutti i giocatori si facciano trovare pronti nel momento giusto”.

SIR SAFETY PERUGIA – IES MVTOMEI 0-3

IES MVTOMEI:

Wiegand, Morelli, Imbriolo, Gori, Costa, Grassini, Riposati, Poli, Puccinelli, Lupo, Langella, Facchini, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Rossi.

SIR SAFETY PERUGIA:

Mele, Vagnetti E., Montini, Brilli, Fossa, Volpi, Vagnetti L. L, Antecini, Cesarini, Severini, Modugno, Martucci, Dionigi, Auciello. All.: Fontana.

ARBITRI: Tanzilli Georgia e Rossi Sara.

PARZIALI: 11-25, 25-27, 20-25.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin