Volley A2, La Fonteviva ospita Roma

4 novembre 2018

Oggi alla Bastia alle ore 19

Alla Bastia arriva la Lupa. Archiviata l’esaltante trasferta infrasettimanale in Umbria, l’Acqua Fonteviva si ripresenta per la seconda domenica consecutiva davanti al pubblico dell’impianto livornese per confermarsi nel fortino “Bastia”.

Si gioca oggi alle 19.00 e l’avversaria sarà la Roma Volley.

Squadra neopromossa, quella della capitale, e che in estate si è affidata per affrontare questa Serie A2 Credem Banca a giocatori di incredibile esperienza e carisma come Michal Lasko, attaccante classe ’81 con un curriculum impressionate, e Joel Bacci, regista classe ’80 che nella sua lunga carriera ha vestito anche la maglia della Pallavolo Massa nella stagione 2006-2007.

Sulla presenza del primo a Livorno però c’è un grosso punto interrogativo mentre il secondo è certo che dovrà dare forfait. Se Lasko fa i conti infatti con un dolore alla spalla sinistra già a suo tempo operata, Bacci ha accusato un infortunio al ginocchio nella trasferta di Lagonegro e sicuramente non recupererà per questa domenica. Roma non è però solo Lasko e Bacci. La squadra allenata da coach Budani ha infatti in rosa giovani di qualità come l’ex Club Italia Sperotto, il brasiliano, e l’ex Bolzano, Zappoli Guarienti, e giocatori di categoria come il centrale ex Scarabeo Giancarlo Rau.

Insomma, un buon mix di esperienza e gioventù per i giallorossi che però nelle prime giornate hanno sofferto l’impatto con la categoria, anche in virtù degli infortuni di cui sopra, perdendo con Macerata, Spoleto e Lagonegro.

La vera novità per la squadra di casa è rappresentata invece dall’arrivo di Alessandro Paoli. Il centrale trentino da questa domenica sarà infatti a disposizione di coach Montagnani e mai arrivo fu più ben accetto visto che, dopo l’infortunio occorso a Mirko Miscione, il reparto centrali della squadra toscana era ridotto ai minimi termini con i soli Maccarone e Minuti a disposizione.

Inutile dire che il clima in casa Fonteviva è euforico. La squadra, però, farà bene a tenere i piedi ben piantati a terra in vista di una sfida difficile contro una squadra affamata di punti.

“La vittoria di giovedì è stata fantastica ma ora ci dobbiamo confermare in casa. Questo non è un gruppo che si monta la testa e sono sicuro che avremo il giusto atteggiamento. Affrontiamo la gara di domenica con la voglia di confermare quanto di buono fatto sin qui alla Bastia – dice il presidente Italo Vullo – Siamo molto dispiaciuti di non poter riabbracciare un nostro grande ex come Joel Bacci che a Massa ha lasciato un grandissimo ricordo ed a cui auguriamo una guarigione il più rapida possibile perché come uomo e come atleta merita di disputare questo campionato di Serie A2”.

La rosa delle due squadre:

Acqua Fonteviva Apuana Livorno: Briglia, Loglisci, Grieco, Paoli, Zonca, Bacci, Minuti, Wojcik, Pochini, Jovanovic, De Santis, Facchini, Maccarone. All. Paolo Montagnani; 2° all. Franchi.

Roma Volley: Lasko, Genna, Zappoli Guarienti, Sperotto, Antonucci, Rossi, Titta, Rau, Tozzi, Rizzi, Loreto, Borraccino, Pregnolato. All. Mauro Budani; 2° all. Saltimbanco.

Arbitri: Massimo Rolla (Perugia) e Simone Fontini (Pisa); addetto Video Check Alessandro Fiori

Di seguito il costo dei biglietti per assistere alle gare casalinghe dell’Acqua Fonteviva in programma alla “Bastia” di Livorno:

Intero 12,00 euro

Ridotto 8,00 euro (Under 18, Over 70 e militari)

Ridotto 5,00 euro per tesserati MVTomei e Pallavolo Massa

Ingresso gratuito per Under 12, portatori di handicap ed accompagnatori