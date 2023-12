Home

Volley, al Pala Bastia l'MVTomei ospita Pontedera

9 Dicembre 2023

Volley, al Pala Bastia l'MVTomei ospita Pontedera

Livorno 9 dicembre 2023 – Volley, al Pala Bastia l’MVTomei ospita Pontedera

Oggi alle ore 18.15 lo IES MVTomei riceverà al Pala Bastia il Gruppo Lupi Pontedera nell’incontro valevole per la decima giornata di campionato di Serie B.

I biancorossi arrivano a questo appuntamento (la penultima fatica del 2023, che si chiuderà con la trasferta di Sesto sabato prossimo) dopo un periodo avaro di risultati: i ragazzi allenati da coach Massimiliano Piccinetti provengono da una striscia di tre sconfitte consecutive: Castelfranco, Prato e da ultimo Camaiore e il cliente di turno non è certamente dei più morbidi visto che gli ospiti pontederesi sono terzi in classifica a venti punti, il doppio di Croatti e soci che stazionano in terzultima posizione con dieci punti.

“Affrontiamo sicuramente una squadra difficile – il commento di coach Massimiliano Piccinetti in vista del match – loro sono una squadra che rispettiamo, hanno giocatori di qualità ed esperienza abituati alla Serie B e alcuni di loro anche in A2.

Parlo dello schiacciatore Lumini, del centrale Lusori, hanno anche lo schiacciatore Del Campo che però per alcuni problemi fisici sta giocando come libero. Non stanno attraversando un bel periodo, hanno vinto l’ultima partita solo al tie-break in casa di Prato faticando non poco. Noi abbiamo capito che dobbiamo fare qualcosa in più, a partire dall’allenamento dove occorre più agonismo. I ragazzi hanno compreso che c’è da spingere, pensare soprattutto alla nostra condizione mentale e a come uscire dalla situazione di difficoltà che stiamo attraversando. Dopo la partita mediocre che abbiamo fatto domenica a Camaiore dobbiamo fare ora una buona prestazione, soprattutto a livello caratteriale, la riscossa deve partire da lì”.

Proprio perché si tratta dell’ultima fatica in casa prima della sosta le tifose e i tifosi dei colori biancorossi sono chiamati a riempire gli spalti della Bastia per sostenere a dovere i giocatori e aiutarli a ritrovare la giusta serenità.

Arbitreranno l’incontro Daniele Spitaletta ed Elena Fantoni.

I convocati dello IES MVTomei : opposti Alberto GAVAZZI e Gregorio MOLESTI; palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Massimiliano PICCINETTI, II all.: Federico FACCHINI, assistente allenatore: Roberto ROSSI.

