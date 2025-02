Home

Sport

Volley, altra sconfitta per il Tomei. Carrara-Tomei 3-0

Sport

2 Febbraio 2025

Volley, altra sconfitta per il Tomei. Carrara-Tomei 3-0

Livorno 2 febbraio 2025 Volley, altra sconfitta per il Tomei. Carrara-Tomei 3-0

Niente da fare per lo IES MVTomei: a Massa i locali si prendono l’intero bottino con una netta vittoria per 3-0 ai danni dei livornesi. Partita mai in discussione quella giocata in terra apuana, con gli ospiti che non sono mai sembrati in grado di impensierire seriamente gli avversari di coach Luca Cei.

Padroni di casa in campo con Briglia opposto a Paoletti, Mosca e Calcagnini in banda, Nannini e Passino al centro, libero Aliboni. Risponde lo IES con Gori opposto a Diamanti, My e Gucci in banda, Antonelli e Buffa al centro, libero Langella, al ritorno con la casacca biancorossa dopo due anni di stop.

L’inizio della partita è piuttosto equilibrato; Gori è come al solito incisivo in attacco, mentre Antonelli efficace in battuta: è suo l’ace del 9-9 che tiene a galla le speranze dei livornesi.

Dall’altra parte Massa può contare su Calcagnini che dai nove metri farà davvero male agli ospiti per tutta la durata della gara con la sua battuta in salto spin.

Con lui a servire il sestetto di casa piazza il primo significativo break dell’incontro (18-13), costringendo coach Cristian Casoli al time-out.

Al rientro in campo ancora Calcagnini in evidenza in battuta e la partita si trascina sul 20-14 per la squadra di casa. Massa sempre in controllo nelle battute finali del parziale (22-16), doppio cambio per i massesi con gli ingressi di Haxhijmeri e Podestà, sul 24-17 un errore in attacco di Gucci permette a Massa di accaparrarsi il primo set con un distacco di otto punti.

Nel secondo set ancora gli ace di Calcagnini valgono il +2 (6-4), Antonelli a muro prova a scuotere i suoi (12-11), buon momento del centrale che piazza l’ace della speranza (15-15).

Corre ai ripari coach Cei inserendo Haxhijmeri per Calcagnini, in battuta è poi il turno di Briglia: l’opposto porta i suoi sul 19-16 costringendo lo IES a rifugiarsi nel tempo.

Sul 22-17 cambio in cabina di regia per lo IES con Sarri al posto di Diamanti, l’inerzia del match non cambia e sul 24-19 un servizio fuori di Gori permette agli apuani di andare a punto. IES opaco sull’attacco degli esterni e a muro, mentre è davvero difficile superare il muro apuano sempre molto ben piazzato.

La terza frazione parte sui binari dell’equilibrio (9-9), doppio cambio di Massa con Haxhijmeri e Podestà ancora in campo, il MVTomei piazza un mini break e, complici alcuni errori al servizio di Massa, il set rimane aperto (16-17).

Time-out di Massa che al rientro in campo rovescia la situazione (20-18), i locali riprendono il controllo della partita (22-18) e sul 24-18 l’ace del solito Calcagnini consente alla squadra di casa di prendersi l’intero bottino.

“Abbiamo fatto tanta fatica – spiega a fine gara coach Cristian Casoli – fuori casa, in un palazzetto grande non era facile per noi trovare i giusti punti di riferimento ed esprimerci al meglio. Non siamo in grado purtroppo in questo momento di mantenere la giusta continuità e ci siamo confrontati con una squadra dotata di ottime individualità”.

Prossimo impegno sabato 8 febbraio alle ore 18 al Pala MVTomei contro Prato, seconda forza del campionato che nell’ultimo turno ha battuto al tie-break la capolista Torretta.

Volley, altra sconfitta per il Tomei. Carrara-Tomei 3-0