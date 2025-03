Volley: ancora un successo nel recupero, MVTomei – Foiano della Chiana 3-1

Home

28 Marzo 2025

Nel recupero della 3^ giornata della Pool Salvezza lo IES MVTomei supera fra le mura amiche gli avversari aretini di Foiano della Chiana dopo quattro intensi set. Dopo questo risultato i livornesi raggiungono i 16 punti in classifica, confermando la propria sesta posizione e staccando di tre lunghezze Firenze e Grosseto (che di punti ne hanno 13). Un buon margine di sicurezza per la squadra dei Vigili del Fuoco quando manca una giornata alla fine del girone di andata.

Venendo alla gara contro Foiano, locali in campo con il classico sestetto: Gori opposto a Diamanti, My e Petracca in banda, Antonelli e Buffa al centro, libero Mazzuca. Ospiti schierati con Iebba opposto a Amorevoli, Dorini e Milloni in banda, Casini e Bonucci al centro, libero Donnini.

Inizio in salita per la squadra di casa che si ritrova sotto nel punteggio, il servizio degli ospiti dà diversi problemi alla ricezione biancorossa e sul 7-10 coach Casoli richiama i suoi in panchina per riordinare le idee. Ospiti ancora avanti (7-13) quando Langella subentra a Diamanti in cabina di regia. Lo IES comincia a recuperare fino a pareggiare i conti con l’ace di Buffa che vale il 14-14. È il momento di Gori che fra ace e schiacciate porta i suoi sul 18-15 che costringe coach Dorini al secondo time-out del set. Occhini per Iebba nelle fila di Foiano, Gori ancora decisivo dai nove metri (19-15) e sul finale di set (23-20) l’infortunio di Milloni negli ospiti costringe il gioco a una lunga interruzione, ma i padroni di casa sono bravi ad amministrare il vantaggio fino al punto finale del 25-22.

Al rientro in campo ancora Foiano in avanti, seppur di poco (9-13). Lo IES pazientemente ricuce nel punteggio grazie a un ispirato Petracca in attacco, Antonelli firma poi due ace consecutivi che valgono il primo sorpasso del set (16-15), con Foiano che si rifugia nel time-out. Sul 17-16 nei locali dentro il secondo libero Pellumbi per la difesa, gli ospiti non mollano e con Dorini rimangono in partita: sul 19-20 è coach Casoli a richiamare i suoi in panchina, Foiano difende bene e sul 24-25 un attacco out di Gori vale la vittoria ai vantaggi degli ospiti che rimettono la gara in discussione pareggiando il conto set.

Comincia con un altro tono la terza frazione, con il MVTomei finalmente in avanti e intenzionato a starci a lungo. Dal 9-5 si passa all’11-6 grazie ai punti di My. Momento di appannamento per Foiano, costretto a chiedere in rapida successione due time-out sul 12-6 e sul 16-7. Dove non arrivano con i punti, gli ospiti provano a innervosire la gara con la parlantina, il risultato sono i cartellini gialli e rossi che l’arbitro è costretto a estrarre nei confronti dei rivali, i locali mantengono i nervi saldi e l’ace di My che vale il 19-7 non fa che aumentare il gap nel punteggio. Sul 24-10 un errore al servizio degli ospiti consente ai biancorossi di andare a punto.

All’inizio della quarta frazione nuovo cambio in cabina di regia con Diamanti al posto di Langella (1-5). L’inizio del set è equilibrato, l’ace di Gori vale il 6-6, poi nella parte centrale del set la squadra di Casoli prende il sopravvento (16-11 con My in battuta). Lo IES resiste agli assalti – anche verbali – di Foiano e porta in fondo la pratica andando a vincere per 3-1 con il punto finale di capitan Gori.

“È stata la partita più complicata della pool salvezza – ammette coach Cristian Casoli a fine gara – abbiamo fatto fatica in ricezione e in attacco. Loro difendevano bene e battevano bene, ci hanno messo in difficoltà lì e noi abbiamo commesso qualche errore di troppo proprio in battuta. L’importante è aver preso altri tre punti importantissimi per il nostro percorso, sabato ci aspetta l’avversario più tosto”.

Sabato 29 marzo alle 17.30 la trasferta di Rufina per la gara, l’ultima del girone di andata, contro i locali della Polisportiva Remo Masi, quarta del girone a 28 punti.

