18 Novembre 2023

Livorno 18 novembre 2023 – Volley, contro Castelfranco un derby tutto in salita per l’MVTomei

Lo IES MVTomei è atteso domani sabato 18 novembre da una partita davvero proibitiva. Alle ore 17.30 al Pala Bagagli di Castelfranco andrà in scena il derby contro i padroni di casa del Toscanagarden Arno, capolista del girone a punteggio pieno dopo sei giornate. Sarà una vera e propria impresa per la squadra livornese che per l’occasione, data l’indisponibilità per un’assenza programmata da tempo dell’head coach Massimiliano Piccinetti, sarà seguita in panchina da Federico Facchini, con Roberto Rossi vice allenatore e Maurizio Giacobbe a svolgere il ruolo di assistant coach.

“Chi ha più da perdere sono i nostri avversari – spiega alla vigilia il tecnico Federico Facchini – l’anno scorso si sono piazzati al secondo posto vincendo tutta la fase play-off successiva e anche quest’anno sono partiti con tutti i favori del pronostico. Non stanno certo deludendo le attese visti i risultati, per noi si tratterà di affrontare una trasferta difficile in un momento particolare. Dovremo cercare di giocare spensierati sapendo cosa fare, cercando di limitare gli errori e portare a casa i break point che ci potranno capitare. Siamo alle prese con l’assenza di Baracchino, che come sabato scorso non potrà prendere parte alla sfida”.

In estate Castelfranco ha visto gli arrivi al centro di Pietro Dell’Endice e Francesco Simoni, del secondo libero Niccolò Parentini, degli schiacciatori Leonardo Aliberti e Gabriel Croce, oltre al secondo palleggiatore livornese Federico Galoppini dal Torretta Volley. Confermata l’ossatura della passata stagione che conta sull’alzatore Sebastiano Berberi, l’opposto Francesco Da Prato e il libero Filippo Taliani.

Arbitreranno l’incontro Lorenzo Landini e Rebecca Vannini

I convocati del Toscanagarden Arno:

opposti Francesco DA PRATO e Andrea CAPPELLI; palleggiatori Sebastiano BERBERI e Federico GALOPPINI; schiacciatori Gabriel CROCE, Kerion CRESCINI, Simone NICOTRA, Leonardo ALIBERTI, Mirko STAGNARI; centrali Francesco SIMONI, Simone SAMMINIATESI, Pietro DELL’ENDICE, liberi Filippo TALIANI e Niccolò PARENTINI. All.: Francesco MATTIOLI, II all.: Michel GUEMART.

I convocati dello IES MVTomei:

opposti Alberto GAVAZZI e Gregorio MOLESTI; palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Federico FACCHINI, II all.: Roberto ROSSI, assistente allenatore: Maurizio GIACOBBE.

