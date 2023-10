Home

Volley, debutto casalingo per lo Ies MVTomei. Al Pala Bastia ingresso gratuito per la seconda di campionato

Sport

14 Ottobre 2023

Livorno 14 ottobre 2023 – Volley, debutto casalingo per lo Ies MVTomei. Al Pala Bastia ingresso gratuito per la seconda di campionato

Archiviata la sconfitta di Tuscania lo IES MVTomei ha lavorato duramente in settimana per preparare al meglio l’esordio in casa. Oggi alle ore 18.15 al Pala Bastia i labronici ospiteranno i rivali del Volley Anguillara. L’ingresso all’impianto di via Mastacchi per l’occasione sarà gratuito.

“Ci siamo allenati con attenzione in settimana – le parole alla vigilia del tecnico livornese Massimiliano Piccinetti – abbiamo messo a fuoco gli errori fatti a Tuscania e siamo pronti alla sfida.

Anguillara è una squadra esperta, che non molla, lo ha dimostrato all’esordio contro Foligno dove nel primo e nel secondo set era sotto nel punteggio, ma è riuscita a rimontare vincendo la partita. Sarà una sorta di scontro diretto fra due squadre che lottano per la salvezza, quindi sarà indispensabile fare punti. Sono particolarmente contento per il rientro nei ranghi di Leonardo Golino: ha fatto una settimana intera di allenamenti dopo più di un ano che era fermo, si è curato ed è a disposizione. È un ragazzo serio che ha sempre dato il suo contributo alla squadra”.

I laziali dell’Anguillara dopo la salvezza dell’anno scorso hanno cambiato il loro allenatore: Racanella al posto di Casella. Sono arrivati il libero ex Serie A Titta, il centrale Gennamari, lo schiacciatore Stefanini. Confermati dalla passata stagione i centrali Spampinato (capitano), Leardini, Cilio e Velotta, gli schiacciatori Massetani, Ventura, Chioffi, Fornaro, Fantini, il libero Perugini e l’alzatore Bianchi.

I CONVOCATI DELLO IES MVTOMEI:

Alberto Gavazzi e Gregorio Molesti (opposti); Marco Croatti e Giacomo Poli (alzatori); Leonardo Golino, Ian Poli, Tommaso Lupo e Nico Cipriani (schiacciatori); Enrico Baracchino, Luca Grassini, Lorenzo Verdecchia e Lorenzo Piliero (centrali); Matteo Papini e Gianmarco Puccinelli e Matteo Papini (liberi). All.: Massimiliano Piccinetti, II all.: Federico Facchini, assistente allenatore: Roberto Rossi.

