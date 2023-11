Home

Volley di B, l’IES MVTomei attende San Sepolcro

11 Novembre 2023

Livorno 11 novembre 2023

Dopo la vittoria di Orte lo IES MVTomei punta al bis. Oggi, sabato 11 novembre, alle ore 18.15 arriverà al Pala Bastia la squadra di S. Sepolcro per la sesta giornata di campionato di Serie B.

Gli avversari di coach Federico Rossi sono penultimi nel girone “F”, avendo raccolto solo un punto dopo cinque giornate (la sconfitta al tie-break contro Prato nella terza giornata di campionato). Si tratterà quindi di uno scontro diretto di vitale importanza per i biancorossi, dopo i due già vinti contro Anguillara e Orte.

“È uno dei tanti scontri diretti che avremo in stagione – spiega alla vigilia coach Massimiliano Piccinetti – con cinque retrocessioni dirette saranno di fatto quasi tutti scontri diretti, tranne le due-tre squadre che proveranno a lottare per obiettivi più ambiziosi. Purtroppo il maltempo ha impedito il regolare svolgimento dei nostri allenamenti anche questa settimana, perché con l’allerta di giovedì scorso non ce la siamo sentita di far venire qui a Livorno i fratelli Poli da Carrara. Abbiamo poi Enrico (Baracchino) fermo ai box per i soliti problemi alla schiena, quindi ci siamo preparati con alcuni accorgimenti tattici per affrontare la gara”. E sull’avversario: “Come Orte loro sono una squadra che comincia forte, insistendo molto al servizio. Hanno preso da alcune settimane un opposto forte, Tasholli Fatijon. Abbiamo lavorato sulla distribuzione dei palleggiatori e analizzato i numeri dei nostri attaccanti per capire come migliorare. Dobbiamo in ogni caso fare bottino pieno, quella è l’unica cosa che conta”.

Arbitri: Emily Mazzola e Marco Bertonelli

I convocati dello IES MVTomei: opposti Alberto GAVAZZI E Gregorio MOLESTI; palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Massimiliano Piccinetti, II all.: Federico Facchini, assistente allenatore: Roberto Rossi.

