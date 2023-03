Home

11 Marzo 2023

Volley di B, l’MVTomei in casa della capolista Civita Castellana

Livorno 11 marzo 2023 – Volley di B, l'MVTomei in casa della capolista Civita Castellana

Dopo la sconfitta contro il Modena Volley il calendario non poteva mettere davanti alla squadra di Massimiliano Piccinetti un match più difficile. Lo IES MVTomei se la vedrà oggi, sabato 11 marzo alle ore 17 al PalaSmargiassi in casa della capolista del girone, l’Ecosantagata Civita Castellana.

I laziali sono primi del girone con quarantasei punti, frutto di sedici vittorie e solo due sconfitte (maturate contro lo stesso avversario, l’Inter Volley Foligno).

I locali di coach Beltrame si sono anche qualificati per la Final Four di Coppa Italia che avrà luogo nel week-end di Pasqua.

Un avversario praticamente privo di punti deboli, guidato in attacco dall’opposto Buzzelli, mentre in difesa troviamo il libero Andreini, originario di Pietrasanta.

All’andata Civita Castellana strappò la vittoria in quattro set al Pala Bastia contro un coriaceo MVTomei che “rischiò” di andare a punto, mostrando una bella prova soprattutto in ricezione e a muro.

Servirà questo e ben altro domani per provare a raccogliere per lo meno un punto contro i fortissimi avversari.

“Abbiamo ancora qualche problema in rosa – spiega coach Massimiliano Piccinetti alla vigilia della sfida – perché Imbriolo sarà costretto a dare forfait per via dell’influenza, mentre Gori solo giovedì è tornato ad allenarsi, ma è presto per riaverlo in campo.

Croatti, dopo il lieve infortunio contro Modena, dovrebbe essere recuperabile al 100%.

Abbiamo provato a smaltire le scorie della sconfitta interna contro Modena, proveremo diverse soluzioni per domani, mettendo ad esempio Poli in s1 e Lupo, che potrebbe partire titolare, in s2, poi abbiamo anche il jolly Riposati che può giocare da schiacciatore o da opposto per far rifiatare il nostro capitano Wiegand.

Contro Civita Castellana dovremo andare all’arrembaggio e non essere timorosi come successo nella trasferta di Villa d’Oro due settimane fa. Tentare il tutto per tutto contro una squadra che non ha di fatto punti deboli”.

I convocati di Ecosantagata Civita Castellana:

Buzzelli, Simoni, Genna, Cordano, Della Rosa, Antonini, Andreini L, Moroni, Petri, Mezzanotte, Bazzano, Gemma, Consalvo. All.: Beltrame- Nicolini.

I convocati dello IES MVTomei:

Wiegand, Morelli, Imbriolo, Gori, Poli, Costa, Grassini, Riposati, Puccinelli, Lupo, Langella, Facchini, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Rossi.

