Volley, Ies MVTomei presenta i due nuovi acquisti

Volley, Ies MVTomei presenta i due nuovi acquisti

Livorno 7 settembre 2023

I due attaccanti laterali sono stati presentati nei locali di Ies Solare, anche quest’anno main sponsor biancorosso

Presso il punto vendita Ies Solare – Edison di Via Marradi 36 la società di volley IES MVTomei ha presentato i suoi ultimi due nuovi acquisti, Alberto Gavazzi e Nico Cipriani.

Si tratta di un opposto e di uno schiacciatore provenienti fuori regione, arrivati a Livorno da circa due settimane. Con loro si completa il novero dei sette nuovi innesti che sono stati presentati nelle ultime settimane dalla società (i centrali Lorenzo Verdecchia e Lorenzo Piliero, l’opposto Gregorio Molesti, l’alzatore Giacomo Poli e il libero Matteo Papini) e che hanno contribuito al rinnovamento – oltre che al ringiovanimento – della squadra che tra un mese esatto avrà la partita l’esordio in campionando, difendendo i colori della Serie B per il secondo anno consecutivo.

A parlare delle ultime due pedine dello scacchiere biancorosso è coach Massimiliano Piccinetti, intervenuto alla presentazione da Ies Solare:

“Alberto Gavazzi è un opposto che abbiamo conosciuto l’anno scorso da avversario, giocava nell’Inter Volley Foligno.

Vedendolo dal vivo e in video mi hanno sempre stupito le sue notevoli doti atletiche, oltre all’esperienza che di certo non gli manca visto che è un classe 1995.

Ha un buon servizio e penso ci farà fare un salto di qualità, anche per la sicurezza che sarà in grado di trasmettere alla squadra”.

Più giovane, ma comunque dotato di ottime doti tecniche anche Nico Cipriani: “Nico è uno schiacciatore, in passato ha saputo rivestire anche il ruolo di opposto. Anche lui ha qualità atletiche notevoli, è dotato di un bel salto, una buona tecnica di base ed è molto motivato. Ha vinto anche una Serie B con S. Giustino, è giovane (classe 2002) e ci aspettiamo tanto da lui”.

Alberto Gavazzi – Nato a Caltanissetta il 4 luglio 1995, alto 187 centimetri, ruolo opposto. Nel lungo curriculum oltre all’esperienza in Sicilia (dove ha vinto un campionato di Serie C nel 2018) spiccano le annate ad Acqui Terme, Genova e Foligno dello scorso anno quando ha giocato come avversario dello IES MVTomei. Vanta anche una vittoria in Coppa Sicilia con titolo di miglior opposto della manifestazione nel 2018 con i colori del Volley Papiro Fiumefreddo Catania e il secondo posto ai Campionati Universitari nelle stagioni 2018 e 2019.

Nico Cipriani – Nato a Città di Castello il 9 aprile 2002, alto 189 centimetri, ruolo schiacciatore. Cresciuto nelle giovanili della Pallavolo Città di Castello ha poi proseguito la sua esperienza in prima squadra giocando con gli umbri in Serie C e Serie B. Nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie C con il Volley S. Giustino e l’anno successivo, il 2022-2023, ha fatto parte della squadra partecipante al campionato di Serie A3.

