22 Marzo 2025

Livorno 22 marzo 2025 Volley, il Tomei ospita Villas La Bulletta

Tutto pronto per il ritorno in campo: la serie C maschile domani alle ore 18 ospiterà sul taraflex amico del Pala MVtomei gli ospiti senesi dell’Emma Villas La Bulletta per la terza giornata della pool salvezza. Dopo lo stop forzato di sabato scorso causa maltempo (il match contro Foiano della Chiana verrà recuperato verosimilmente mercoledì 26 marzo alle ore 21 al Pala MVTomei) i ragazzi di coach Cristian Casoli affronteranno una squadra che nelle prime due giornate della Pool Salvezza ha perso sia con Migliarino sia con Fucecchio per 3-0. Gori e compagni, di contro, spinti dalle ultime due vittorie con Arezzo e Firenze che hanno inaugurato la fase decisiva della stagione, sono alla ricerca del tris che permetterebbe di accumulare ulteriore distanza con i diretti avversari di giornata (ultimi del girone a 8 punti, contro i 10 di Livorno penultimo) e mettere ulteriormente nel mirino la terzultima Foiano della Chiana che sarà appunto la prossima avversaria settimana prossima.

“I ragazzi si sono allenati bene – le parole di coach Cristian Casoli alla vigilia – abbiamo tutti a disposizione eccetto Nicola Paradossi che si è procurato una distorsione alla caviglia e verrà tenuto precauzionalmente a riposo. Vogliamo continuare così, dando sempre il 100% in ogni sfida e raccogliendo sempre il bottino pieno in ogni partita”.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo DIAMANTI, Riccardo SARRI e Tommaso GINI; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA, Flavio PELLUMBI e Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Filippo ANTONELLI; liberi: Giacomo LANGELLA e Alessio MAZZUCA. Coach: Cristian Casoli.