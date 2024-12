Home

Volley, il Tomei riceve Cascina

21 Dicembre 2024

Volley, il Tomei riceve Cascina

Livorno 21 dicembre 2024 Volley, il Tomei riceve Cascina

Dopo il turno di riposo di sabato scorso lo IES MVTomei è pronto a rituffarsi in campionato per l’ultima gara del 2024. Ospite della squadra dei Vigili del Fuoco la Pallavolo Cascina: l’incontro si giocherà oggi, sabato 21 dicembre alle ore 18 al Pala MVTomei di Via Campania.

La squadra ha approfittato del turno di riposo per tuffarsi nel lavoro in palestra agli ordini di coach Cristian Casoli che si dice soddisfatto per quanto visto in palestra nell’ultimo periodo:

“Gli allenamenti tecnici e tattici procedono bene, i ragazzi sono predisposti e positivi. Vedo in loro il giusto grado di entusiasmo indispensabile per proseguire con il lavoro in palestra. Non so che tipo di avversario sia il Cascina, ma noi, come sempre, dobbiamo lavorare in primis sui nostri errori. Questo deve essere il nostro motto di qui in avanti. Dobbiamo prima di tutto migliorare noi: è alzando il livello tecnico e tattico che potrà arrivare qualche vittoria”.

La squadra si presenterà con poche novità rispetto a quelle viste in campo due settimane fa contro il Turris Pisa, salvo la convocazione fra i “grandi” del secondo alzatore Tommaso Gini dell’Under 17. Gli ospiti di coach Fabrizio Ricoveri sono reduci dallo stop interno contro il Torretta e stazionano in classifica in sesta posizione a quindici punti.

La rosa della PALLAVOLO CASCINA:

Mario ARMANI, Enrico BARSANTI, Andrea BERNARDINI, Gabriele DI NASSO (K), Alessio FILIPPI, Pietro GARZELLA, Lorenzo GERMELLI, Francesco LELI (L), Mattia MARIOTTI, Lorenzo MARRANINI, Samuele PERGOLESI (L), Mario ROSATI, Nicola SALVINI, Alberto TRIPICCIONE, Marco URBANO e Andrea ZUCCHINI. Coach: Fabrizio Ricoveri.

La rosa dello IES MVTOMEI:

alzatori: Giacomo Diamanti e Tommaso Gini; opposti: Federico Gori e Jacopo Savi; schiacciatori: Alessandro My, Giulio Gucci, Marco Petracca e Luca Bernarducci; centrali: Santiago Buffa, Nicola Paradossi e Filippo Antonelli; liberi: Alessio Mazzuca e Flavio Pellumbi. Coach: Cristian Casoli.

