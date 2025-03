Home

Volley, il Tomei torna in campo per giocarsi la permanenza nella categoria

1 Marzo 2025

Livorno 1 marzo 2025

Comincia la Pool Salvezza. Dopo un sabato di sosta è arrivato il momento di tornare in campo per giocarsi la permanenza in categoria. Oggi, Sabato 1° marzo alle ore 18 lo IES MVTomei sarà impegnato ad Arezzo contro i padroni di casa del Tesi Volley per la gara inaugurale della seconda fase del campionato.

Quella che deciderà chi otterrà la salvezza. I padroni di casa di coach Massimo Regini sono arrivati quartultimi nel girone A della “regular season” con 18 punti all’attivo.

Proprio da questa soglia di punteggio ripartiranno per la fase due, assestandosi quindi già al quarto posto della nuova graduatoria, mentre i biancorossi di coach Cristian Casoli si portano dietro i quattro punti rimediati nella prima parte della stagione e ripartono dall’ultima posizione.

“Il morale dei ragazzi è buono – spiega il tecnico di Varese alla vigilia della trasferta aretina – e di questo voglio fare i complimenti ai ragazzi, perché non è facile avere un atteggiamento positivo in una situazione del genere.

C’è da cancellare quello che è stato fatto finora, adesso inizia un nuovo campionato che per noi sarà fondamentale. Non sarà facile ovviamente, perché ci portiamo dietro solo quattro punti, ma noi cercheremo come sempre di fare al massimo delle nostre possibilità.

Avremo per iniziare due trasferte (Arezzo domani e sabato 8 marzo Firenze contro i locali del Sales, sesti a 13 punti), poi due gare in casa (Norcineria Toscana, di Foiano della Chiana ed Emma Villas La Bulletta, squadra di Siena). Starà a noi cercare di cominciare nel miglior modo possibile”.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo DIAMANTI, Riccardo SARRI e Tommaso GINI; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA, Flavio PELLUMBI e Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Giacomo LANGELLA e Alessio MAZZUCA. Coach: Cristian Casoli.

