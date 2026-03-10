Volley, il Torretta piega Grosseto 3-1 ed è sempre più primo
Livorno 10 marzo 2026 Volley, il Torretta piega Grosseto 3-1 ed è sempre più primo
Il Torretta prosegue la propria marcia in vetta
al campionato di Serie C maschile. La formazione labronica supera
Grosseto per 3-1 al termine di una gara che, dopo due set controllati,
si è complicata nella fase centrale prima di trovare la svolta decisiva
nel quarto parziale. Tre punti che consentono ai livornesi di allungare
ulteriormente sulle dirette inseguitrici e consolidare il primo posto
nel girone.
Quella ottenuta è la diciassettesima vittoria su diciotto incontri
disputati, un rendimento di altissimo livello che tuttavia non consente
ancora di considerare chiusa la corsa alla vetta. Alle spalle del
Torretta restano infatti in piena scia Pisa e Firenze Volley, appaiate
al secondo posto a tre lunghezze di distanza.
L’avvio di gara è stato favorevole ai padroni di casa, bravi a imporre
fin da subito il proprio ritmo. La regia di Galoppini F., in diagonale
con Riposati L., ha garantito fluidità alla manovra, permettendo alla
squadra di coinvolgere con continuità tutti i terminali offensivi e di
prendere il controllo dei primi due set.
Nel terzo parziale la partita ha cambiato volto. Un calo di attenzione
del Torretta ha consentito al giovane e determinato Grosseto di restare
in partita e di conquistare il set che ha riaperto l’incontro. L’inerzia
è rimasta favorevole agli ospiti anche in avvio di quarto set, quando
sono riusciti a portarsi avanti fino al 12-8.
A rimettere in carreggiata i livornesi è stata però la serie al servizio
di Riposati M., autore di tre ace e di sei battute consecutive che hanno
ribaltato il punteggio e restituito fiducia alla capolista. Nel finale
il Torretta ha ritrovato compattezza e precisione, chiudendo la gara
grazie anche al contributo al centro di Mattolini, Costa e Marzana e
alla solidità in banda di Malacarne, Tellini e Del Mastio.
Nel dopogara il tecnico Orsolini ha analizzato così la prestazione della
squadra:
«Abbiamo espresso una buona pallavolo in diverse fasi della partita,
risultando concreti soprattutto nella difesa e nella fase break. In
attacco abbiamo trovato soluzioni varie, un aspetto che deve diventare
un punto di riferimento per il nostro gioco. Bene la regia e il lavoro a
muro, migliorato nella lettura nonostante la qualità del palleggiatore
avversario. Il servizio è stato meno incisivo, con qualche errore di
troppo, anche per merito dell’ottima ricezione del Grosseto. Sono
comunque soddisfatto perché siamo riusciti a dare spazio a tutta la
rosa: questi ragazzi meritano tutti di scendere in campo per l’impegno
che mettono ogni giorno».