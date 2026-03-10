Home

Volley, il Torretta piega Grosseto 3-1 ed è sempre più primo

10 Marzo 2026

Volley, il Torretta piega Grosseto 3-1 ed è sempre più primo

Livorno 10 marzo 2026

Il Torretta prosegue la propria marcia in vetta

al campionato di Serie C maschile. La formazione labronica supera

Grosseto per 3-1 al termine di una gara che, dopo due set controllati,

si è complicata nella fase centrale prima di trovare la svolta decisiva

nel quarto parziale. Tre punti che consentono ai livornesi di allungare

ulteriormente sulle dirette inseguitrici e consolidare il primo posto

nel girone.

Quella ottenuta è la diciassettesima vittoria su diciotto incontri

disputati, un rendimento di altissimo livello che tuttavia non consente

ancora di considerare chiusa la corsa alla vetta. Alle spalle del

Torretta restano infatti in piena scia Pisa e Firenze Volley, appaiate

al secondo posto a tre lunghezze di distanza.

L’avvio di gara è stato favorevole ai padroni di casa, bravi a imporre

fin da subito il proprio ritmo. La regia di Galoppini F., in diagonale

con Riposati L., ha garantito fluidità alla manovra, permettendo alla

squadra di coinvolgere con continuità tutti i terminali offensivi e di

prendere il controllo dei primi due set.

Nel terzo parziale la partita ha cambiato volto. Un calo di attenzione

del Torretta ha consentito al giovane e determinato Grosseto di restare

in partita e di conquistare il set che ha riaperto l’incontro. L’inerzia

è rimasta favorevole agli ospiti anche in avvio di quarto set, quando

sono riusciti a portarsi avanti fino al 12-8.

A rimettere in carreggiata i livornesi è stata però la serie al servizio

di Riposati M., autore di tre ace e di sei battute consecutive che hanno

ribaltato il punteggio e restituito fiducia alla capolista. Nel finale

il Torretta ha ritrovato compattezza e precisione, chiudendo la gara

grazie anche al contributo al centro di Mattolini, Costa e Marzana e

alla solidità in banda di Malacarne, Tellini e Del Mastio.

Nel dopogara il tecnico Orsolini ha analizzato così la prestazione della

squadra:

«Abbiamo espresso una buona pallavolo in diverse fasi della partita,

risultando concreti soprattutto nella difesa e nella fase break. In

attacco abbiamo trovato soluzioni varie, un aspetto che deve diventare

un punto di riferimento per il nostro gioco. Bene la regia e il lavoro a

muro, migliorato nella lettura nonostante la qualità del palleggiatore

avversario. Il servizio è stato meno incisivo, con qualche errore di

troppo, anche per merito dell’ottima ricezione del Grosseto. Sono

comunque soddisfatto perché siamo riusciti a dare spazio a tutta la

rosa: questi ragazzi meritano tutti di scendere in campo per l’impegno

che mettono ogni giorno».