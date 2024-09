Home

Sport

Volley Livorno: a pochi giorni dall’inizio del campionato, le gialloblù si presentano alla città

Sport

30 Settembre 2024

Volley Livorno: a pochi giorni dall’inizio del campionato, le gialloblù si presentano alla città

Livorno 30 settembre 2024 – Volley Livorno: a pochi giorni dall’inizio del campionato, le gialloblù si presentano alla città

A poco meno di una settimana dall’inizio del campionato, il Volley Livorno si è presentato alla città nella splendida cornice della Baracchina Bianca. Dopo aver sfiorato i playoff nella passata stagione, le ragazze di coach Matteo D’Alesio (riconfermato sulla panchina gialloblù) sono pronte per dare di nuovo battaglia in Serie C. «Lo scorso anno – ha ricordato Mascio Grassi, presidente del Volley Livorno – siamo partiti senza grosse aspettative e abbiamo fatto un grandissimo campionato. Quest’estate abbiamo lavorato per rinforzare la squadra. Non mi nascondo dietro a niente, abbiamo tanta voglia di vincere e di fare bene». Gran parte della squadra è stata riconfermata, segno della bontà del lavoro svolto sia dallo staff tecnico che dalle ragazze che hanno messo piede in campo.

A rinforzare la rosa in mano a coach D’Alesio sono arrivate Sofia Ciaccio, Margherita Lari ed Eleonora Passaglia. «Partivamo da una base che abbiamo considerato di buon livello. – ha spiegato Matteo Falchi, che ha ereditato il ruolo di Direttore sportivo da Andrea Lombardi, che quest’anno è diventato il Direttore tecnico del Volley Livorno – Avevamo bene in mente che tipo di giocatrici avrebbero potuto darci una mano per fare un ulteriore salto di qualità, Siamo convinti di aver fatto un buon lavoro. Sarà il tempo a darci le risposte, ma a livello di mercato abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Abbiamo cercato diverse giocatrici, ma alla fine abbiamo scelto chi ha mostrato di credere davvero nel nostro progetto, perché anche le motivazioni spesso e volentieri possono fare la differenza».

L’esordio in campionato per il Volley Livorno, che quest’anno avrà come title sponsor Bi.emme Service, è in programma sabato 5 ottobre alle 18, quando nel quartier generale gialloblù della palestra Follati in Banditella arriverà l’Oasilido Infinity Volley per un test che metterà subito alla prova Melosi e compagne.

«L’obiettivo – ha dichiarato coach D’Alesio – è quello di migliorarci e lavorare su cosa non è andato bene lo scorso anno. Siamo ottimisti, abbiamo una buona base di partenza sulla quale poter costruire un futuro importante. Sono contento di come è venuta la squadra, un gruppo formato dal giusto mix tra atlete più esperte e atlete più giovani.

Aver avuto l’anno scorso fino all’ultimo la possibilità di giocarci l’ingresso ai playoff, ma averlo poi mancato per un soffio, deve essere per noi uno stimolo per dare ancora di più quest’anno. I gironi della Serie C da tre sono diventati due, questo vuol dire che il livello si è alzato e che affronteremo tante squadre forti. Sarà un campionato impegnativo e divertente, dove ogni settimana troveremo dall’altra parte della rete una squadra che vuole stare in cima almeno quanto lo vogliamo noi. Dobbiamo dimostrare agli allenamenti e con il lavoro che vogliamo vincere più degli altri».

«Siamo una bella squadra. – ha concluso Eleonora Melosi, anche per questa stagione capitana del Volley Livorno – Siamo consapevoli che le aspettative sono alte, ma credo che aver riconfermato gran parte delle ragazze dallo scorso anno possa essere per noi un grande vantaggio. La stagione è alle porte, gli obiettivi sono chiari. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati, ancora più affamate di vittorie».

LA ROSA DEL VOLLEY LIVORNO 2024/2025. BANDE:

Giorgia Lavoratori, Giulia Mannucci, Matilda Mastrosimone, Margherita Lari. LIBERI: Camilla Boschetto, Erica Ricoveri. CENTRALI: Emma Salani, Eleonora Melosi, Eleonora Passaglia. PALLEGGIATRICI: Sofia Migliorini, Sofia Ciaccio. OPPOSTI: Serena Bitossi, Chiara Zonta. ALLENATORE: Matteo D’Alesio. VICE-ALLENATORE: Leonardo Orsini.

Volley Livorno: a pochi giorni dall’inizio del campionato, le gialloblù si presentano alla città