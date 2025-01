Livorno 11 gennaio 2025 Volley Livorno affronta in trasferta Migliarino

Dopo le due settimane di sosta in concomitanza delle festività natalizie, oggi pomeriggio (sabato 11 gennaio) ricomincia il campionato di Serie C di pallavolo femminile. Vacanze finite per la Bi.Emme Service Volley Livorno, pronta finalmente a tornare in campo.

Il primo impegno ufficiale del 2025 vedrà le ragazze di coach D’Alesio impegnate in trasferta contro il Migliarino Volley. Le gialloblù hanno chiuso il 2024 su marce davvero alte.

A tre giornate dalla fine del girone d’andata, Melosi e compagne sono in testa alla classifica a quota 31 punti a pari merito con il Delfino Pescia, con la più immediata inseguitrice, il Porcari Volley, distante quattro lunghezze.

Nell’ultima gara disputata, la Bi.Emme Service ha superato per 3-0 la Pallavolo Follonica davanti al proprio pubblico lanciando un messaggio chiaro e diretto a tutte le avversarie.

Tra novembre e dicembre il livello di gioco delle gialloblù ha fatto davvero un notevole salto di qualità. Il periodo di sosta ha permesso al Volley Livorno di ricaricare le pile e mettere benzina nel serbatoio per affrontare al meglio le prossime sfide.

Avversario di questo turno, come detto, sarà il Migliarino Volley, che occupa momentaneamente la nona posizione con 16 punti conquistati in 12 partite.

Le tre sconfitte di fila incassate da Migliarino contro Folgore San Miniato, Oasilido Infinity Volley e Pallavolo Cascina non devono trarre in inganno, perché in ogni partita le biancorosse hanno dato filo da torcere senza mai lasciare niente al caso, come dimostrano i due tie-break giocati con San Miniato e Oasilido. La Bi.Emme Service dovrà mettere tanta attenzione e determinazione se vorrà iniziare il 2025 di slancio e tornare a casa con un altro risultato positivo in tasca.