20 Gennaio 2024

Livorno 20 gennaio 2024 – Volley Livorno affronta l’ostica trasferta sul campo del Donoratico Volley

Dopo il successo di settimana scorsa nello scontro diretto con la Pallavolo Casciavola, il Volley Livorno torna in campo questo sabato sera per affrontare in trasferta il Donoratico Volley.

Le gialloblu di mister D’Alesio stanno cavalcando una striscia aperta di quattro successi consecutivi che ha portato Melosi e compagne al secondo posto in classifica in solitaria, a -4 dalla capolista Volley Porcari.

La vittoria su Casciavola, per niente affatto scontata prima del fischio d’inizio, arrivata in rimonta dopo aver lasciato per strada il primo set, ha sicuramente dato una bella iniezione di fiducia a tutto lo spogliatoio gialloblu.

«Eravamo consapevoli che il testa a testa con Casciavola era una partita difficile, anche perché eravamo seconde a pari merito con loro. Le ragazze sono state brave a rimanere lucide dopo lo svantaggio iniziale e questo ci ha permesso di andare in crescendo punto dopo punto.

Dobbiamo ancora migliorare su alcuni fondamentali, uno su tutti la battuta, ma in allenamento stiamo lavorando per crescere anche su questi aspetti».

Ed è proprio al servizio che viene spesso e volentieri impiegata Emma Salani, chiamata in causa da coach D’Alesio nei momenti decisivi per mettere in difficoltà le avversarie con le sue giocate dai nove metri.

«Sto migliorando al servizio – ha spiegato la centrale classe 2006 – e spero di poter crescere ancora apprendendo sempre di più dalle mie compagne più esperte durante gli allenamenti. Siamo molto contente di aver portato a casa la vittoria contro Casciavola.

La prima partita dopo un lungo periodo di sosta è sempre complicata, ma noi siamo state brave a conquistare i tre punti».

Ora per il Volley Livorno arriva un’altra partita delicata, su un campo non semplice da espugnare. «Donoratico è una trasferta sempre molto ostica. – ha confermato in conclusione coach D’Alesio – In casa hanno già battuto la Pallavolo Cascina, il Volley Cecina e il Volley Viareggio.

Hanno in squadra tante atlete giovani, ma anche diversi elementi di esperienza da non sottovalutare. Dovremo approcciare la gara nel miglior modo possibile se vorremo evitare brutte sorprese»

