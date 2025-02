Volley Livorno batte il Bottegone e allunga dalle sue inseguitrici

Home

3 Febbraio 2025

Comincia con una vittoria il mese di febbraio della BiEmme Service Volley Livorno. Davanti al proprio pubblico, le gialloblù di coach D’Alesio si sono imposte in tre set sul Progetto Volley Bottegone (25-11, 25-20, 25-19).

Nonostante qualche sbavatura di troppo in battuta, Melosi e compagne hanno portato a casa il bottino pieno gestendo bene i momenti di difficoltà. Con questo successo, la BiEmme Service sale a 43 punti in classifica portandosi a +4 sulla coppia di inseguitrici formata da Delfino Volley Pescia e McDonald’s Volley Porcari.

Un bottino niente male, visto e considerato che sabato prossimo (8 febbraio) nel quartier generale gialloblù arriva proprio il Delfino Volley Pescia per uno scontro diretto di grande importanza.

Al PalaFollati in Banditella le prime fasi di gara sono di marca gialloblù, con il Volley Livorno che scappa via rapidamente sul 14-4.

Il Bottegone risponde mettendo a terra 4 punti in fila, ma la BiEmme Service riprende subito in mano il comando delle operazioni fino al primo tempo vincente di Melosi per il 25-11.

Nel secondo set le gialloblù, pur commettendo diversi errori dai nove metri, fanno di nuovo la voce grossa fin da subito costringendo Bottegone al timeout sull’11-4.

La BiEmme Service controlla il ritmo della partita arrivando di nuovo a toccare il +10 (20-10). Le ospiti non ci stanno e, sfruttando un momento di leggero appannamento delle gialloblù, riducono lo svantaggio da 22-12 a 22-18.

Il Volley Livorno interrompe il break delle avversarie e con un gran colpo a tutto braccio di Lavoratori chiude il set avanti 25-20.

Il terzo parziale comincia sotto il segno dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo. Sul 15-15, è la BiEmme Service a dare una spallata importante scavando un solco di 4 punti tra sé e le rivali di giornata (19-15).

Il tentativo di rimonta del Bottegone Volley (19-17) viene immediatamente spento dalle gialloblù e alla fine è un errore di Gioffredi a regalare il punto del 25-19 che fa calare il sipario sul match portando altri tre punti nelle casse del Volley Livorno.

«Con questa vittoria per tre a zero – ha commentato a fine partita Chiara Zonta, opposto classe 2001 – abbiamo fatto altri tre punti che fanno sempre comodo. Il terzo set è stato un po’ travagliato, ma siamo state brave nel riprenderci dalle difficoltà e andare poi a vincerlo. Siamo contente di questo successo, ma ora dobbiamo subito pensare alla prossima partita che sarà fondamentale per il nostro cammino».

