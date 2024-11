Volley Livorno, bella vittoria in cinque set sulla Verodol Casciavola

Home

26 Novembre 2024

Il Volley Livorno espugna il PalaPediatrica di Casciavola andando a vincere al tie-break (25-22, 19-25, 25-21, 23-25, 12-15) dopo oltre due ore di una partita ricca di tensione, adrenalina e tanto agonismo. Alla fine, a spuntarla sono state le gialloblù di coach D’Alesio, che hanno così conquistato altri due punti davvero preziosi per la loro classifica.

Nelle fasi iniziali è Casciavola a fare la voce grossa. Complici alcuni errori di troppo tra attacco e servizio, la Bi.Emme Service fa fatica a ingranare nel primo set. La Verodol ne approfitta per scavare subito un buon margine di vantaggio tra sé e il Volley Livorno, contiene i tentativi di rimonta delle gialloblù (da 20-14 a 21-19) e chiude il parziale sul 25-22.

Come ormai ci ha abituato diverse volte in questo avvio di campionato, sotto di un set la Bi.Emme Service risponde subito presente. Al ritorno in campo, il Volley Livorno scappa subito via sull’8-2. Casciavola non ci sta e torna a contatto, ma le gialloblù tengono sempre il comando delle operazioni e riportano in parità il conteggio dei parziali (25-19).

Il terzo set comincia con la Verodol che detta il ritmo (11-8). La Bi.Emme Service non perde tempo nel riorganizzarsi e piazza un break da 9-2. Le padrone di casa non si scompongono, mettono a terra sei punti in fila e si riportano avanti sul 19-17. La Verodol non si volta più indietro e trova il 25-21 con la fast di Bolognini.

Casciavola cerca di sferrare il colpo del ko portandosi sopra 16-11 nel quarto set. Nel momento di massima difficoltà, sotto 20-17, il Volley Livorno tira fuori tutto il suo carattere. Lari, ex di turno, entra in battuta e le gialloblù ribaltano la situazione con un parziale di 5-0 che sposta l’inerzia nelle mani delle gialloblù fino al punto del 25-23 firmato da Lavoratori che apre le porte del tie-break.

Nel set decisivo, le due squadre viaggiano a lungo spalla a spalla. La Bi.Emme Service tenta la fuga sul 12-9, Casciavola reagisce e impatta sul 12-12. Un muro e un ace di Passaglia fanno da preludio alla diagonale di Barsacchi che finisce fuori facendo scattare la festa tra le gialloblù per questa importantissima vittoria (15-12)

