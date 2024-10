Home

Sport

Volley Livorno: buona la prima per le ragazze di coach D’Alesio, le gialloblù all’esordio vincono 3-0 contro l’Oasilido Volley Viareggio

Sport

7 Ottobre 2024

Volley Livorno: buona la prima per le ragazze di coach D’Alesio, le gialloblù all’esordio vincono 3-0 contro l’Oasilido Volley Viareggio

Livorno 7 ottobre 2024 – Volley Livorno: buona la prima per le ragazze di coach D’Alesio, le gialloblù all’esordio vincono 3-0 contro l’Oasilido Volley Viareggio

Buona la prima per il Volley Livorno. All’esordio in campionato, le gialloblù di coach D’Alesio hanno superato per 3-0 (25-23, 25-15, 25-15) l’Oasilido Infinity Volley Viareggio conquistando i primi tre punti della stagione. Davanti a una buona cornice di pubblico, Melosi e compagne hanno sfoderato una bella prova di squadra. Tolta la ruggine iniziale, punto dopo punto il Bi.Emme Service Volley Livorno non ha lasciato scampo alle rivali di giornata, cominciando così nel migliore dei modi possibili questo torneo.

Fin da subito la partita sembra sorridere alle labroniche, che mettono la testa avanti sul 5-3. L’Oasilido reagisce immediatamente piazzando un parziale che porta le viareggine sul +4 (6-10). Le gialloblù cercano di ricucire lo strappo, ma Viareggio lascia pochi margini di manovra e il Volley Livorno è costretto a rincorrere rimanendo sempre a 3-4 punti di distanza, nonostante una Mastrosimone particolarmente ispirata (6 punti per lei nel primo set).

Sotto 14-18, D’Alesio mette in campo Lavoratori. Ed è proprio il turno in battuta della banda classe 2004 a ribaltare le sorti del set: break di 6-0 e Livorno che torna al comando delle operazioni. Le viareggine non ci stanno e le due squadre cominciano a viaggiare spalla a spalla fino a quando Mannucci non mette a terra il 25-23.

Sopra di un set, il Bi.Emme Service Volley Livorno mette subito le marce alte e piazza immediatamente un allungo importante anche nel parziale successivo (10-4). L’Oasilido prova in tutti i modi a riorganizzarsi per cercare di tornare nella scia delle padrone di casa.

La rimonta ospite si interrompe sul 15-13, poi coach D’Alesio fa entrare in campo Lari che si mette subito in mostra e con una gran diagonale realizza il punto del 25-15. Nel terzo parziale il copione è simile a quanto visto nel set precedente, con il Volley Livorno che scappa sull’8-2 senza voltarsi indietro. Stavolta, l’Oasilido non ha più le forze per riportarsi sotto e allora coach D’Alesio ha spazio e modo di pescare a piene mani dalla propria panchina fino alla parallela di Lari per il 25-15 che chiude definitivamente l’incontro.

«La prima di campionato ha commentato a fine partita Margherita Lari – è sempre un punto interrogativo. Contro Viareggio non era una partita facile e nemmeno scontata. A parte all’inizio, dove c’era da ingranare la marcia, come è normale che sia, abbiamo giocato bene. Iniziare con una vittoria è importante sia per i tre punti fatti per la classifica che per l’animo della squadra. Siamo contente di esserci divertite e di aver fatto divertire il pubblico, speriamo di continuare su questa falsa riga».

Volley Livorno: buona la prima per le ragazze di coach D’Alesio, le gialloblù all’esordio vincono 3-0 contro l’Oasilido Volley Viareggio