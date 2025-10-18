Home

18 Ottobre 2025

18 Ottobre 2025

Livorno 18 ottobre 2025 Volley Livorno cerca il bis: dopo il successo nel derby, domenica sfida in casa del Chianti Volley

Tutto pronto per la seconda giornata di campionato per la Perullo Volley Livorno. Domenica pomeriggio (19 ottobre) alle 17. 30 le ragazze di coach Falchi affronteranno a San Casciano in Val di Pesa il Chianti Volley.

Dopo la bella vittoria all’esordio nel derby contro la Baia del Marinaio Volley Cecina, le gialloblù cercheranno il bis in una partita a dir poco insidiosa. Innanzitutto, perché è la prima trasferta dell’anno e quindi già solo per questo il testa a testa con Chianti Volley va assolutamente giocato scendendo in campo con la giusta concentrazione fin da subito. I

n più, la Perullo Volley Livorno si troverà di fronte una squadra vogliosa di rivincita. Il Chianti Volley, infatti, ha iniziato la stagione con un passo falso, venendo superato all’esordio in tre set dal Versilia Pietrasanta Volley.

La formazione allenata da coach Travaglini ha sofferto in ricezione, fondamentale sul quale il Chianti Volley ha lavorato in settimana per fare importanti passi in avanti in vista della partita contro Melosi e compagne.

Dal canto suo, la Perullo Volley Livorno riparte da una prestazione di buon livello offerta al ritorno in Serie B2 dopo oltre 10 anni. Le gialloblù hanno disputato davvero una buona partita con Cecina, ma ovviamente c’è ancora tanto da lavorare, come dimostra il fatto che in ogni set la Perullo Volley Livorno abbia commesso più errori delle sue avversarie.

Osservata speciale in casa Chianti Volley sarà Giusy Finazzi. La schiacciatrice classe 2000 è arrivata quest’estate a rinforzare la rosa a disposizione di coach Travaglini dopo aver maturato diverse esperienze tra B1 e B2 e aver raggiunto l’anno scorso la promozione in B1 con la maglia del Mandwinery Cerignola. Una giocatrice di spessore che la Perullo Volley Livorno dovrà cercare di contenere se vorrà tornare a casa con qualche punto in tasca.

Foto: Andrea Dani (@andreadaniphoto)