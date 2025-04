Home

1 Aprile 2025

Livorno 1 aprile 2025 Volley Livorno chiude la settimana col sorriso: vittoria per 3-1 a Donoratico

Vittoria in quattro set per la Bi.Emme Service Volley Livorno. Le gialloblù tornano a casa con tre punti dalla trasferta di Donoratico (12-25, 25-17, 18-25, 12-25) e completano facendo bottino pieno la settimana da tre impegni in sette giorni. Al di là del passaggio a vuoto nel secondo parziale, Melosi e compagne si sono fatte valere quando c’è stato bisogno di dare una sterzata per indirizzare il risultato a loro favore. Con questo successo, la Bi.Emme Service mantiene la testa della classifica prima del turno di riposo di settimana prossima.

A Donoratico, le fasi iniziali di gara sorridono fin da subito alle gialloblù, che scattano meglio dai blocchi di partenza (5-1). L’Ecoresort Paradù torna in scia (6-5), ma un nuovo break da 6-0 permette alle gialloblù di scappare via sul 12-5. La Bi.Emme Service controlla senza problemi fino al punto del 25-12 messo a terra da Lavoratori con un attacco da seconda linea.

Nel secondo set è Donoratico a fare la voce grossa. Le padrone di casa si portano rapidamente avanti 8-4. Il Volley Livorno accorcia le distanze (10-8), ma l’Ecoresort Paradù mantiene saldamente il comando delle operazioni (13-8). Le gialloblù non riescono nella rimonta e un tocco vincente di seconda di Lancioni regala il 25-17 a Donoratico.

Nel parziale successivo è la Bi.Emme Service a partire forte (10-5). L’Ecoresort Paradù cerca in tutti i modi di rimanere a contatto, ma sul 14-12 arrivano tre punti in fila che spingono il Volley Livorno sul +5. Da quel momento in poi, le ragazze di coach D’Alesio tengono salde le mani sul volante. Un errore di Pasquadibisceglie concede il 25-18 alle ospiti.

Alla ripresa delle operazioni sono ancora le gialloblù a viaggiare a spron battuto (7-4). Un parziale da 3-0 in favore della Bi.Emme Service taglia le gambe a Donoratico, che fino a quel momento aveva provato a tenere aperto il set (14-9). A scrivere la parola fine sulla partita ci pensa un ace di Lavoratori per il 25-12.

«Non è stata una partita facile per noi – ha commentato a fine gara Giorgia Lavoratori, banda classe 2004 – perché arrivavamo da una settimana piena di impegni. Alla fine siamo riuscite a risolverla al meglio. Per me questo è un periodo importante perché ho l’opportunità di scendere in campo con continuità e far vedere che giocatore sono».

