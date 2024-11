Home

Volley Livorno con cuore, grinta e carattere rimonta e vince contro il Montebianco Pieve

4 Novembre 2024

Livorno 4 novembre 2024

Cuore, grinta e tanto carattere. Sono questi gli ingredienti della vittoria in rimonta al tie-break che la Bi.Emme Service Volley Livorno ha conquistato in casa del Montebianco Pieve Volley (25-16, 28-26, 22-25, 25-27, 9-15).

Dopo essere andate sotto due set a zero, le gialloblù hanno ribaltato il risultato tornando a casa con due punti in tasca e un successo davvero importante che le conferma al terzo posto in classifica con 11 punti in 5 giornate, a -2 dal Volley Porcari (prossime avversarie delle livornesi) e -4 dalla capolista Delfino Volley Pescia.

Dopo un primo set dove la Bi.Emme Service fatica a trovare le contromisure per disinnescare gli attacchi delle padrone di casa, nel parziale successivo le ragazze di coach D’Alesio si ritrovano sotto 12-7 prima di imbastire una rimonta che porta il punteggio sul 15-15 dopo un ace di Mastrosimone.

Le gialloblù mettono la freccia e si guadagnano due set point (22-24), ma qualche errore di troppo al servizio condanna la Bi.Emme Service a concedere anche il secondo set alle rivali.

Nel massimo momento di difficoltà, sotto di due set e 16-11 nel terzo set, qualcosa scatta dentro Melosi e compagne. Il Volley Livorno non ha certo voglia di tornare a casa a mani vuote e mette in piedi un parziale di 11-3 che cambia completamente l’inerzia del set. Stavolta la battuta non è più croce ma si trasforma in delizia per le gialloblù, che chiudono il set con un servizio vincente di Lavoratori per il 25-22.

Accorciate le distanze, le gialloblù tornano in campo cariche a mille. Sul 19-15 per il Volley Livorno, arriva la reazione del Montebianco e servono nuovamente i vantaggi per decidere il quarto set. Il Volley Livorno non perde mai il controllo delle operazioni e con un gran muro di Lari riporta in parità il conteggio dei parziali.

Nel tie-break partono forte le padrone di casa (4-1), ma la Bi.Emme Service reagisce immediatamente e al cambio campo le gialloblù sono avanti 8-5. Il Montebianco rimane a stretto contatto fino all’ennesima decisiva spallata del Volley Livorno, che chiude le ostilità con il punto del 15-9 messo a terra da Mastrosimone.

