Home

Sport

Volley Livorno: contro il Carpe Diem è tempo di reagire per Melosi e compagne

Sport

13 Dicembre 2025

Volley Livorno: contro il Carpe Diem è tempo di reagire per Melosi e compagne

Livorno 13 dicembre 2025 Volley Livorno: contro il Carpe Diem è tempo di reagire per Melosi e compagne

Nuova trasferta per la Perullo Volley Livorno. Domenica pomeriggio (14 dicembre) le gialloblù di coach D’Alesio saranno impegnate al PalaEnic di Coverciano per affrontare le padrone di casa del Carpe Diem Florenzo. Melosi e compagne arrivano a questa partita con tutta l’intenzione di interrompere la striscia aperta di quattro sconfitte consecutive.

L’ultima partita della Perullo Volley Livorno, nonostante il Versilia Pietrasanta si sia imposto per 3-1 al PalaFollati in Banditella, ha lasciato buone sensazioni per quanto visto in campo, come confermato dallo staff tecnico gialloblù.

«È una partita – hanno dichiarato in casa Perullo Volley Livorno – che ci lascia un po’ di amaro in bocca. Dispiace non essere riusciti a fare punti, perché in questo momento della stagione muovere la classifica per noi sarebbe stato oro colato.

Se vogliamo guardare a cosa c’è stato di positivo, le ragazze hanno fatto una prestazione migliore rispetto alle ultime uscite, tenendo testa a una squadra che lotta per ben altri obiettivi. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttare a dovere alcune situazioni».

Il campionato di Serie B2 si conferma davvero tosto ed equilibrato, con tante squadre, sia in alto che in basso, racchiuse in pochi punti. La speranza per la Perullo Volley Livorno è quella di tornare a muovere la propria classifica il prima possibile per chiudere il 2025 nel migliore dei modi.

Di fronte, le gialloblù si troveranno una squadra che, dopo un inizio di stagione con qualche piccolo intoppo, sta trovando il suo ritmo, come dimostrano le cinque vittorie in fila raccolte nelle ultime settimane. Dopo il 3-0 rifilato all’Ambra Cavallini, il Carpe Diem è risalito in quinta posizione, a sole tre lunghezze di distanza dalla vetta occupata dalla capolista Normac Genova. Tra le giocatrici a disposizione di coach Caini, occhi puntati su Elena Forte e Altea Mezzedimi, due delle bande di maggior qualità dell’intero girone F

Volley Livorno: contro il Carpe Diem è tempo di reagire per Melosi e compagne