Volley Livorno corsara a Cascina: 3-0 e primo posto riconquistato

15 Aprile 2025

Vittoria in trasferta per la Bi.Emme Service Volley Livorno. Le gialloblù si sono imposte in tre set sulla Pallavolo Cascina (25-13, 25-21, 25-17) conquistando l’intera posta in palio. Dopo il turno di riposo osservato settimana scorsa, Melosi e compagne hanno risposto presente su un campo storicamente ostico per il Volley Livorno. Le ragazze di coach D’Alesio hanno risolto al meglio una partita che poteva presentare diverse insidie e che, invece, ha regalato alla Bi.Emme Service tre punti per tornare in testa alla classifica.

In avvio di gara, le gialloblù inseriscono fin da subito le marce alte. Il Volley Livorno scappa subito via portandosi avanti prima 6-2 e poi 13-7. La Pallavolo Cascina non riesce a tenere il passo della Bi.Emme Service, che continua a macinare punti su punti senza mai voltarsi indietro. A chiudere il set ci pensa Zonta che mette a terra il 25-13.

Alla ripresa delle operazioni, Cascina prova a prendere di sorpresa le gialloblù. La Bi.Emme Service rintuzza immediatamente il tentativo di fuga delle padrone di casa e si porta sopra 7-5. In questa fase, però, si viaggia a strappi e con un contro-parziale è Cascina a riportarsi in vantaggio di tre lunghezze (12-9). Con pazienza, il Volley Livorno prima riduce il distacco e poi mette la freccia volando sul 18-15. Stavolta, Cascina non ha più le forze per rimontare lo svantaggio e la Bi.Emme Service con un muro in stereofonia di Melosi e Mannucci si porta a casa il parziale per 25-21.

Nel terzo set, la musica non cambia. Come in precedenza, l’inizio premia Cascina, che sale prima 3-1 e poi 9-7. La replica della Bi.Emme Service non tarda ad arrivare, tanto che le gialloblù rimettono la testa avanti sull’11-10. Da quel momento, per diversi minuti nessuno riesce a prendere il largo. Sul 16-16, il Volley Livorno piazza un break di 6 punti in fila che rompe definitivamente gli equilibri. L’ace di Bitossi per il 25-17 fa scattare la festa tra le gialloblù per l’ennesima vittoria di questa stagione.

«Abbiamo approcciato la partita davvero bene su un campo molto difficile contro una squadra tosta. – ha commentato a fine gara Sofia Migliorini, palleggiatrice della Bi.Emme Service Volley Livorno – Siamo partite forte, abbiamo avuto qualche piccola difficoltà e un leggero calo di attenzione nel secondo set, ma ci siamo riprese benissimo. Sono tre punti importanti per la classifica perché ci permettono di tornare al primo posto. Mercoledì contro l’Aglianese sarà una gara difficile perché loro si devono salvare e ce la metteranno tutta per fare bene. Noi dovremo di nuovo scendere bene in campo fin da subito».

