Home

Sport

Volley Livorno da urlo: rimonta e vittoria al tie-break contro Albisola

Sport

10 Novembre 2025

Volley Livorno da urlo: rimonta e vittoria al tie-break contro Albisola

Livorno 10 novembre 2025 Volley Livorno da urlo: rimonta e vittoria al tie-break contro Albisola

Torna al successo la Perullo Volley Livorno. Dopo una battaglia durata cinque set e più di due ore, le gialloblù di coach Falchi hanno superato per 3-2 l’Iglina Albisola Pallavolo portandosi a casa una vittoria che vale davvero tanto oro quanto pesa. Sotto di due set e con Albisola avanti 16-11 nel terzo parziale, la Perullo Volley Livorno ha messo in piedi una rimonta da applausi conquistando così la seconda affermazione in campionato dopo quella all’esordio nel derby con La Baia del Marinaio Volley Cecina.

La partita comincia bene per la Perullo Volley Livorno. Le gialloblù mettono subito in difficoltà le avversarie costruendo subito un vantaggio di tutto rispetto. Sul 20-12 in favore delle labroniche, in casa Perullo Volley Livorno si spegne improvvisamente la luce. L’Iglina Albisola rimonta, impatta sul 21-21 e poi di slancio conquista il set per 25-21.

Nel parziale successivo la Perullo Volley Livorno scappa di nuovo via nelle fasi iniziali (8-5), ma le liguri annullano lo scatto in avanti delle gialloblù e rapidamente prendono in mano il comando delle operazioni (prima 13-11 e poi 22-17 per Albisola). Un errore della Perullo Volley Livorno regala il 25-18 all’Iglina.

Tutto sembra ormai puntare nella direzione di Albisola, con le ospiti che producono il loro massimo sforzo per fiaccare definitivamente la resistenza della Perullo Volley Livorno (12-6 per l’Iglina). Ma è proprio nel momento di massima difficoltà che Melosi e compagne tirano fuori orgoglio, grinta e carattere. Nel finale di set il punteggio torna in perfetta parità (20-20). Dopo aver annullato un match point, un pallonetto di Crecchi firma il 27-25 che allunga la partita.

Alla ripresa delle operazioni è la Perullo Volley Livorno a dettare legge (13-8). Ma la partita vive di strappi, con Albisola che non si dà per vinta e fa conto pari sul 14-14. Ma nel serbatoio della Perullo Volley Livorno c’è ancora benzina per liberarsi dalla marcatura stretta delle rivali di giornata e piazzare il 25-18, cortesia di una diagonale di Zonta che spinge la partita al tie-break.

Nel quinto e decisivo set l’inerzia sembra per un momento tornare nelle mani di Albisola (8-5). Dopo il cambio di campo, la Perullo Volley Livorno si riorganizza, fa sparire lo svantaggio come per magia e poi vola senza più voltarsi indietro fino a quando Bitossi non mette a terra il 15-10 che fa scattare la festa tra le gialloblù.