Volley Livorno: decima vittoria in Serie C, superato il Delfino Pescia

27 Febbraio 2024

Livorno 26 febbraio 2024 – Volley Livorno: decima vittoria in Serie C, superato il Delfino Pescia

Cuore, grinta, carattere, orgoglio e tanto senso di appartenenza. Sono questi gli ingredienti della vittoria in rimonta del Volley Livorno sul Delfino Pescia.

Al PalaFollati in Banditella, le gialloblu si sono imposte al tie-break sulle rivali di giornata dopo essere state sotto due set a zero e aver tirato fuori gli artigli dal terzo parziale in poi. Il decimo successo stagionale in campionato permette alle ragazze di coach D’Alesio di rimanere al secondo posto in classifica a pari merito con la Pallavolo Casciavola.

Come detto, l’inizio della partita è un vero e proprio incubo per Melosi e compagne. Gli errori fioccano da una parte e dall’altra e dopo un avvio piuttosto equilibrato è il Delfino Pescia a scappar via fino al 21-25. Il set successivo va ancora peggio per il Volley Livorno, con le avversarie che prendono subito il largo e non si voltano praticamente più andando a chiudere sul 16-25.

Tutti si aspettano una reazione quantomeno di nervi delle gialloblu, ma il terzo parziale comincia con il Delfino Pescia che vola sull’1-6. Ma è proprio nel momento di massima difficoltà che qualcosa scatta nella testa delle labroniche, che prima riportano il punteggio in parità sul 10-10 e poi mettono la freccia sul 14-13.

Il Volley Livorno si scrolla di dosso le ospiti salendo sul 21-18 e quando Mastrosimone, entrata dalla panchina a inizio set, mette giù il punto del 25-19 è una vera e propria liberazione sia per la squadra che per i tifosi gialloblu.

Nel quarto set Pescia parte di nuovo forte, ma un lungo turno al servizio di Mannucci consente al Volley Livorno di ribaltare la situazione dal 3-6 all’11-6. Le ospiti cercano di rimanere nella scia delle padrone di casa, ma la fast di Campani vale il 25-21 e manda tutti al tie-break.

L’inerzia è ormai tutta nelle mani delle gialloblu, che nel quinto e decisivo set non lasciano scampo al Delfino Pescia portandosi rapidamente avanti sul 7-2. A mettere la firma sul 15-10 che chiude la partita ci pensa Mastrosimone con una diagonale che fa scoppiare la festa al PalaFollati.

