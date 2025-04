Home

Sport

Basket

Volley Livorno: dopo la sosta, le gialloblù ripartono da Cascina per rilanciare la corsa playoff

Basket

11 Aprile 2025

Volley Livorno: dopo la sosta, le gialloblù ripartono da Cascina per rilanciare la corsa playoff

Livorno 12 aprile 2025 Volley Livorno: dopo la sosta, le gialloblù ripartono da Cascina per rilanciare la corsa playoff

Dopo il turno di riposo osservato settimana scorsa, oggi pomeriggio (sabato 12 aprile) la Bi.Emme Service Volley Livorno torna in campo per affrontare in trasferta la Pallavolo Cascina. Una sfida che mette di fronte la seconda e la sesta forza del campionato.

Nell’ultimo turno, infatti, le ragazze di coach D’Alesio sono state superate dal Delfino Pescia, che adesso guida la classifica con un punto di vantaggio sulle gialloblù e due lunghezze sul McDonald’s Volley Porcari. Questo weekend, però, tocca proprio a Pescia rimanere ai box come previsto dal calendario e dunque la Bi.Emme Service ha immediatamente l’opportunità di rimettere la freccia e tornare davanti a tutte le avversarie.

Come detto, però, la trasferta di Cascina non sarà certo il più facile degli impegni per Melosi e compagne. In stagione, davanti al proprio pubblico, la Pallavolo Cascina ha superato per 3-1 il Delfino Pescia e si è arresa in quattro set contro Porcari. Due partite che testimoniano come, soprattutto tra le mura amiche, le cascinesi sono avversarie da prendere assolutamente con le molle.

Lo scorso anno, il Volley Livorno rimediò una sconfitta per 3-1 a Cascina, alla seconda giornata di campionato. Dunque, le gialloblù avranno uno stimolo in più per cercare di ritornare a Livorno con l’intera posta in palio nelle loro tasche.

Fare tre punti sarebbe importante non solo per la corsa ai playoff, sempre molto accesa con solo cinque giornate da giocare alla fine della regular season, ma anche per darsi la carica giusta in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 16 aprile, quando alle ore 21 la Bi.Emme Service riceverà al PalaFollati in Banditella il Volley Aglianese per l’ultima partita prima di Pasqua.