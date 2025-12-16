Home

16 Dicembre 2025

Livorno 15 dicembre 2025 Volley Livorno: due set punto a punto non bastano, ko a Firenze per le gialloblù

Manca ancora un centesimo per fare l’euro alla Perullo Volley Livorno. Il risultato di 3-0 (28-26, 25-23, 25-11) in favore del Florenzo Carpe Diem non rende pienamente merito a quanto visto al PalaCoverciano di Firenze domenica pomeriggio. Perché i punteggi raccontano di una partita dove per due set le gialloblù di coach D’Alesio hanno giocato alla pari con la terza forza del campionato arrivando vicinissime a conquistare almeno un set. Poi, nel finale, le energie soprattutto nervose sono venute meno ma per un’ora la Perullo Volley Livorno ha fatto sudare e non poco le gigliate padrone di casa.

Melosi e compagne partono subito con le scarpe ben allacciate mettendo in difficoltà le avversarie (4-1). La risposta del Carpe Diem non tarda ad arrivare e il Florenzo sale sopra 7-5.

La Perullo Volley Livorno controreplica e mette la freccia per il 12-10. La partita vive di strappi, con Carpe Diem che rimonta e rimette la testa avanti (18-15). Le gialloblù riducono il distacco e impattano sul 23-23.

Il Volley Livorno avrebbe anche due occasioni per chiudere il parziale a proprio favore, ma prima il Carpe Diem annulla entrambi i set-point gialloblù e poi un errore regala il 28-26 alle gigliate.

Alla ripresa delle operazioni, il Florenzo esce meglio dai blocchi (8-4). La Perullo Volley Livorno torna immediatamente nella scia delle rivali di giornata (13-12), ma il Carpe Diem alza i giri del proprio motore e allunga di nuovo per mettere qualche lunghezza di margine tra sé e le gialloblù.

Sul 22-16 per Carpe Diem, la Perullo Volley Livorno esprime il suo massimo sforzo e qualche scambio dopo il punteggio è di nuovo in perfetta parità: 23-23. Stavolta ci pensa Elena Forte con due giocate da applausi a far scivolare il set nelle mani del Carpe Diem (25-23).

Nel terzo set le padrone di casa fanno la voce grossa imponendo il loro ritmo alla partita (11-3). Il serbatoio della Perullo Volley Livorno va in riserva e Carpe Diem con un mani-fuori di Giova trova il 25-11 che consegna i tre punti nelle casse del Florenzo.La formazione della Perullo Volley Livorno: Calzecchi, Melosi, Lavoratori, Crecchi, Pollice, Ricoveri, Pettenon, Meini, Zonta, Rosso, Cabras, Pasanisi. All.: D’Alesio

