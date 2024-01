Volley Livorno, è scontro al vertice per le gialloblu di coach D’Alesio c’è la capolista Volley Porcari

Home

27 Gennaio 2024

Prima contro seconda. Nell’ultima giornata del girone di andata della Serie C, il Volley Livorno è chiamato ad affrontare uno scontro diretto nelle zone di vertice della classifica. Al PalaFollati in Banditella, infatti, oggi pomeriggio (sabato 27 gennaio) arriva la capolista Volley Porcari, con fischio d’inizio alle 18.

Le gialloblu sono le più immediate inseguitrici della prima della classe, distante quattro punti in classifica, e cercheranno di sfruttare il momento positivo che stanno vivendo per accorciare il distacco dalla vetta.

Le labroniche sono infatti reduci dalla bella vittoria in trasferta per 0-3 sul Donoratico di settimana scorsa che ha permesso di mettere altri tre punti nelle casse gialloblu grazie a un’ottima prestazione di squadra.

«A Donoratico – ha commentato D’Alesio – le ragazze sono state molto brave. Ho in mano un gruppo composto da sedici atlete di alto livello, che durante la settimana si allena molto bene in palestra.

I risultati che arrivano il sabato sono il frutto del lavoro che facciamo in settimana, dove le ragazze danno sempre il massimo».

Ora, però, è tempo di alzare ancora di più l’asticella in casa Volley Livorno, con le gialloblu chiamate all’ennesimo esame di maturità contro una squadra che finora ha vinto 8 delle 9 partite disputate. «Il Volley Porcari – sono queste le parole di Eleonora Melosi, capitana del Volley Livorno – ha una rosa composta da giocatrici molto valide, con diverse ragazze che sono scese da categorie superiori. In più, hanno un allenatore che è davvero bravo. Sarà uno scontro diretto tra loro che sono prime e noi che siamo seconde. Entreremo in campo con il coltello tra i denti per dare il massimo, cercando di divertirci e di far divertire il pubblico. Spero di vedere una palestra piena di gente, perché per far bene contro la capolista abbiamo bisogno del supporto di tutti i nostri tifosi».