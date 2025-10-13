Volley Livorno, esordio da sogno in Serie B2: vittoria nel derby con Cecina in tre set

Home

13 Ottobre 2025

Livorno 13 ottobre 2025

Il derby è della Perullo Volley Livorno. Le gialloblù di coach Falchi bagnano il ritorno in Serie B2 dopo oltre 10 anni vincendo all’esordio in campionato in tre set contro la Baia del Marinaio Volley Cecina (25-19, 25-20, 25-23).

Spinte da un pubblico che ha riempito il PalaCosmelli in ogni ordine di posto, Melosi e compagne hanno conquistato i primi tre punti della stagione con una prestazione solida e concreta contro una squadra che non ha certo fatto sconti alla Perullo Volley Livorno.

Le fasi iniziali della partita premiano le padrone di casa, che cercano subito la fuga sul 7-3. Ma Cecina non ci sta, mette a terra sei punti in fila e ribalta la situazione. Non appena la Perullo Volley Livorno impatta sul 10-10, la Baia del Marinaio accelera nuovamente e si riporta a +4 (10-14). Le gialloblù rispondono presente e rimettono la testa avanti sul 17-16. La Perullo non si volta più indietro fino al 25-19 che chiude il parziale.

Sulle ali dell’entusiasmo, il Volley Livorno comincia forte anche il secondo set spingendosi rapidamente sul 6-1. Con il passare dei punti, la Baia del Marinaio riduce lo svantaggio e si riporta in scia, ma le gialloblù hanno il merito di non farsi mai agganciare mantenendo sempre almeno un break di vantaggio. Una diagonale di Zonta regala al Volley Livorno il 25-20 e il 2-0 nel conto dei parziali.

Le gialloblù partono bene anche nella terza frazione (5-3), ma le cecinesi non si danno certo per vinte. La Baia del Marinaio produce il suo massimo sforzo spingendosi sul 13-8 e costringendo coach Falchi a chiamare timeout. La Perullo riordina le proprie idee, continua a giocare la sua pallavolo e la rimonta viene completata sul 17-17. Da lì in poi si viaggia spalla a spalla fino al 23-23. A quel punto prima una battuta di Lavoratori mette in difficoltà la ricezione di Cecina e poi Zonta piazza una parallela vincente per il 25-23 che regala i primi tre punti della stagione alla Perullo Volley Livorno.

«È stata una partita super emozionante – ha commentato a caldo Eleonora Melosi, capitana della Perullo Volley Livorno – fin dal primo fischio dell’arbitro.

Per noi era l’esordio in B2, l’emozione era tantissima. Poi, dopo i primi scambi, abbiamo messo da parte tutta quella emozione e ci siamo subito concentrate. Eravamo tutte mirate verso un unico obiettivo, questo ha fatto la differenza. Ci tengo a ringraziare il pubblico, che a ogni punto ci ha fatto sentire il suo calore, davvero grazie a tutti quelli che sono venuti a sostenerci».

Foto: Andrea Dani (@andreadaniphoto)

