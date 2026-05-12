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Volley Livorno: finale con il botto per le gialloblù, vittoria al tie-break contro Normac Genova

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12 Maggio 2026

Volley Livorno: finale con il botto per le gialloblù, vittoria al tie-break contro Normac Genova

Livorno 12 maggio 2026 Volley Livorno: finale con il botto per le gialloblù, vittoria al tie-break contro Normac Genova

Finale di stagione con il botto per la Perullo Volley Livorno. Tra le mura amiche del PalaCosmelli, le gialloblù hanno superato al tie-break la Normac Genova (25-22, 19-25, 25-20, 20-25, 15-9). Una vittoria che non solo ha permesso a Melosi e compagne di chiudere il campionato nel migliore dei modi, ma che è stata anche decisiva per la lotta al vertice. Con questa sconfitta, infatti, la Normac Genova è stata scavalcata al primo posto in volata dal Versilia Pietrasanta Volley, che ha così conquistato la promozione in Serie B1. Le gialloblù sono scese in campo con l’insostenibile leggerezza dell’essere dalla loro parte, tirando fuori tutto il loro orgoglio per dimostrare ancora una volta le loro qualità contro un’avversaria che è stata a lungo in testa al girone F. Fin da subito si capisce che il PalaCosmelli non sarà facile terra di conquista per le liguri. La Perullo Volley Livorno approccia meglio la partita salendo sopra 6-3. La Normac Genova reagisce sorpassando le padrone di casa (10-13), ma le gialloblù rimangono in scia e poi mettono la freccia per il controsorpasso (16-15). Le livornesi continuano a spingere sull’acceleratore fino al punto del 25-22 messo a terra da Chiara Zonta.

Nel secondo set la Perullo Volley Livorno concede qualche errore di troppo in battuta. A spezzare l’equilibrio è la Normac Genova, che con un parziale di cinque punti in fila porta il punteggio dal 13-13 al 18-13 in suo favore. Le gialloblù riducono il distacco (19-22), ma alla fine è un muro della palleggiatrice Piccardi a regalare il set alla Normac (25-19). Alla ripresa delle operazioni, la Perullo Volley Livorno torna a dettare legge (7-3). Con l’acqua alla gola, e le notizie in arrivo dagli altri campi con la vittoria di Versilia per 3-0 su Cecina, la Normac Genova cerca in tutti i modi di tenere il passo delle gialloblù. Sul 19-17, la Perullo Volley Livorno accelera nuovamente. Una fast di Eleonora Melosi vale il 25-20 che chiude le ostilità e fa scivolare la Normac dietro Versilia in classifica.

Sulle ali dell’entusiasmo, la Perullo Volley Livorno torna in campo cercando subito la spallata decisiva (13-8). La Normac Genova non ci sta, torna in bolla e mette la testa avanti sul 17-16. Stavolta, l’inerzia è tutta dalla parte delle liguri, che con un mani-fuori di Bilamour forzano il 25-20 che apre le porte del tie-break.

Il quinto e ultimo set comincia con Livorno e Genova che viaggiano spalla a spalla. Dopo il cambio campo (8-6 per le gialloblù), Melosi e compagne cambiano completamente marcia. Punto dopo punto, la Perullo Volley Livorno allunga senza più voltarsi indietro. A scrivere la parola fine ci pensa Giorgia Lavoratori, è suo il punto del 15-9 che fa scattare la festa al PalaCosmelli.

«La stagione – ha commentato Erica Ricoveri, libero della Perullo Volley Livorno, a fine partita – è stata lunga, pesante, non abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma questa era l’ultima partita in casa e ci eravamo ripromesse di divertirci e di far divertire chi sarebbe venuto a vederci. Poi è arrivato anche il risultato, siamo molto contente di questa vittoria. Abbiamo giocato a testa libera, senza pensieri, eravamo tranquille in campo. Abbiamo finito in bellezza».