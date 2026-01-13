Sport 13 Gennaio 2026

Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta

Livorno 13 gennaio 2026 Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta

Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta

foto Andrea Dani

Comincia con una sconfitta il 2026 della Perullo Volley Livorno. Nel primo impegno ufficiale del nuovo anno, le gialloblù di coach D’Alesio non riescono a dare continuità alla bella vittoria ottenuta prima della sosta per le festività natalizie contro l’Ambra Cavallini e cedono il passo in tre set di fronte alla Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino (21-25, 21-25, 15-25). Una controprestazione da parte di Melosi e compagne, che si sono trovate costantemente a rincorrere le avversarie durante tutti i parziali disputati.
Fin da subito sono le biancorosse ospiti a fare la voce grossa. Castelfiorentino non perde tempo e dopo pochi scambi è già avanti di 5 punti (10-5). La Perullo Volley Livorno cerca di tamponare le offensive avversarie, ma la Cip-Ghizzani non ha certo intenzione di mollare il colpo. Sul 21-16 in favore di Castelfiorentino, le gialloblù producono un break mettendo a terra quattro punti in fila per riaprire le sorti del set. Ma Castelfiorentino non permette che la rimonta si completi e con un attacco in palleggio di Cantini realizza il 25-21.
Nel secondo set c’è maggior equilibrio, almeno nelle fasi iniziali. Di nuovo, a rompere gli indugi è Castelfiorentino, con il punteggio che passa dal 7-7 al 13-9 per le biancorosse. La Perullo Volley Livorno riduce le distanze accorciando sul 13-12, ma I’Giglio spinge forte sull’acceleratore e si riporta a +5 (18-13). Come in un déjà-vu, nel finale le gialloblù mettono paura alle rivali di giornata riportandosi sotto di 2 punti (23-21). Stavolta ci pensa un muro di Costanza Del Carlo a chiudere i giochi sul 25-21.
Alla ripresa delle operazioni, Castelfiorentino viaggia su una nuvola e scappa via sul 7-1. La Perullo Volley Livorno cerca in qualche modo di tenersi a contatto (10-7), ma la Cip-Ghizzani ha ancora tanta benzina nel serbatoio e i tre punti finiscono nelle casse di Castelfiorentino dopo un errore delle gialloblù che regala alle ospiti il 25-15.
PERULLO VOLLEY LIVORNO: Calzecchi, Melosi, Lavoratori, Crecchi, Pollice, Pettenon, Ricoveri, Pasanisi, Meini, Bitossi, Zonta, Rosso. All.: D’Alesio

Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta

 

Corso sommelier Livorno 13 gennaio 2025
banner-mostra-giovanni-fattori
Inassociazione
Banner Aamps