Home

Sport

Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta

Sport

13 Gennaio 2026

Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta

Livorno 13 gennaio 2026 Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta

Comincia con una sconfitta il 2026 della Perullo Volley Livorno. Nel primo impegno ufficiale del nuovo anno, le gialloblù di coach D’Alesio non riescono a dare continuità alla bella vittoria ottenuta prima della sosta per le festività natalizie contro l’Ambra Cavallini e cedono il passo in tre set di fronte alla Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino (21-25, 21-25, 15-25). Una controprestazione da parte di Melosi e compagne, che si sono trovate costantemente a rincorrere le avversarie durante tutti i parziali disputati.

Fin da subito sono le biancorosse ospiti a fare la voce grossa. Castelfiorentino non perde tempo e dopo pochi scambi è già avanti di 5 punti (10-5). La Perullo Volley Livorno cerca di tamponare le offensive avversarie, ma la Cip-Ghizzani non ha certo intenzione di mollare il colpo. Sul 21-16 in favore di Castelfiorentino, le gialloblù producono un break mettendo a terra quattro punti in fila per riaprire le sorti del set. Ma Castelfiorentino non permette che la rimonta si completi e con un attacco in palleggio di Cantini realizza il 25-21.

Nel secondo set c’è maggior equilibrio, almeno nelle fasi iniziali. Di nuovo, a rompere gli indugi è Castelfiorentino, con il punteggio che passa dal 7-7 al 13-9 per le biancorosse. La Perullo Volley Livorno riduce le distanze accorciando sul 13-12, ma I’Giglio spinge forte sull’acceleratore e si riporta a +5 (18-13). Come in un déjà-vu, nel finale le gialloblù mettono paura alle rivali di giornata riportandosi sotto di 2 punti (23-21). Stavolta ci pensa un muro di Costanza Del Carlo a chiudere i giochi sul 25-21.

Alla ripresa delle operazioni, Castelfiorentino viaggia su una nuvola e scappa via sul 7-1. La Perullo Volley Livorno cerca in qualche modo di tenersi a contatto (10-7), ma la Cip-Ghizzani ha ancora tanta benzina nel serbatoio e i tre punti finiscono nelle casse di Castelfiorentino dopo un errore delle gialloblù che regala alle ospiti il 25-15.

PERULLO VOLLEY LIVORNO: Calzecchi, Melosi, Lavoratori, Crecchi, Pollice, Pettenon, Ricoveri, Pasanisi, Meini, Bitossi, Zonta, Rosso. All.: D’Alesio

Volley Livorno: il 2026 comincia con una sconfitta