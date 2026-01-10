Volley Livorno, il campionato ricomincia dalla sfida contro Castelfiorentino

Home

10 Gennaio 2026

Livorno 10 gennaio 20256

Finita la sosta per le festività natalizie, domani sera (sabato 10 gennaio) riparte il campionato di Serie B2 di pallavolo femminile. Per la Perullo Volley Livorno è tempo dunque di riallacciarsi le scarpe per tornare in campo e affrontare davanti al proprio pubblico la Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino.

Per le gialloblù di coach Matteo D’Alesio sarà una prova del nove importante per continuare a mantenere vivo anche nel nuovo lo slancio preso dopo l’ultimo impegno del 2025, la vittoria in 4 set sull’Ambra Cavallini.

Tre punti che hanno permesso a Melosi e compagne di allenarsi in queste settimane nel proprio quartier generale con tanta serenità scacciando via un po’ delle nubi che stavano cominciando ad addensarsi sopra le loro teste. «Finalmente – ha confermato Erica Ricoveri, libero della Perullo Volley Livorno – siamo tornate a vincere.

Questo risultato ci voleva per il morale e per passare le feste in serenità e ripartire con il piede giusto nell’anno nuovo. Il lavoro che stiamo facendo in palestra si inizia a vedere. Il ritmo sta crescendo, abbiamo più fiducia nei nostri mezzi e questo si nota quando siamo in campo.

Contro l’Ambra Cavallini abbiamo avuto dei momenti di calo ma siamo sempre rimaste con la testa in partita. Questo ci ha permesso di uscire dalle difficoltà e fare tre punti, senza dubbio è un altro fattore di crescita molto importante per noi».

Anche la Cip-Ghizzani arriva a questa partita in piena fiducia. Castelfiorentino ha infatti salutato il 2025 sconfiggendo al tie-break il Versilia Pietrasanta Volley, seconda forza del campionato a pari merito con la Baia del Marinaio Volley Cecina, con una bella prestazione di squadra.

Le ragazze guidate in panchina da coach Giulia Pistolesi hanno tutta l’intenzione di venire a Livorno e non tornare a casa a mani vuote. Anche perché in ballo ci sono punti importanti nella lotta per uscire fuori dalle posizioni meno nobili della classifica.

La Perullo Volley Livorno dovrà dare nuovamente il massimo e confermare di potersela giocare contro tutto e tutti anche nel 2026 per non essere da meno delle rivali di giornata e iniziare l’anno con il piede giusto

