Home

Sport

Volley Livorno: il girone d’andata si chiude in trasferta contro la capolista Normac Genova

Sport

17 Gennaio 2026

Volley Livorno: il girone d’andata si chiude in trasferta contro la capolista Normac Genova

Livorno 17 gennaio 2026 Volley Livorno: il girone d’andata si chiude in trasferta contro la capolista Normac Genova

Davide contro Golia. L’ultima giornata del girone di andata porta di nuovo la Perullo Volley Livorno in Liguria per affrontare la capolista Normac Genova. Le gialloblù di coach D’Alesio sono in questo momento l’ultima forza del girone F di Serie B2 e troveranno nell’altra metà campo una squadra costruita per stare là davanti e lottare fino alla fine della stagione per il salto di categoria. Alla Perullo Volley Livorno non rimane altro che gettare il cuore oltre l’ostacolo e cercare di mettere in piedi una prestazione per salutare nel migliore dei modi questa prima parte di stagione. L’obiettivo, al di là del risultato, è mettere alle spalle il passo falso di settimana scorsa, la sconfitta casalinga per 3-0 contro la Cip-Ghizzani I’Giglio Castelfiorentino, dove a non funzionare è stato soprattutto l’atteggiamento, ancor prima del gioco espresso. «Purtroppo – hanno commentato dallo staff tecnico della Perullo Volley Livorno – con Castelfiorentino siamo partite molto contratte e non siamo mai riuscite a scioglierci nel corso della partita. Forse le ragazze hanno sentito il peso di doverla vincere e questo è stato il risultato. Ci rimane il rammarico di non aver lottato fino in fondo contro una squadra che ha avuto il merito di fare una buona partita, soprattutto in difesa. Noi non abbiamo fatto niente per impedire loro di metterci in difficoltà. Dispiace perché è mancata una reazione in uno scontro diretto in casa. Il nostro programma non cambia, dobbiamo allenarci al massimo per sopperire con il lavoro anche a questi momenti che ogni tanto ci capitano». Per una Perullo Volley Livorno che ha bucato il rientro dalla sosta per le festività natalizie, c’è una Normac Genova che ha vinto lo scontro diretto di alta quota in casa del Versilia Pietrasanta Volley in quattro set laureandosi campione d’inverno con una giornata d’anticipo. Le liguri hanno infatti cinque punti di vantaggio sulla coppia formata da Ariete Pallavolo Prato e Baia del Marinaio Cecina. Fino a questo momento, le genovesi hanno raccolto undici successi su dodici partite disputate. Tra le giocatrici della Normac da tenere sotto osservazione c’è senza dubbio Giulia Bilamour, schiacciatrice di grandissima esperienza per la categoria rientrata a pieno regime dopo un infortunio che l’ha tenuta a lungo lontana dai campi da gioco e punta di diamante di una squadra davvero completa in ogni reparto.

Volley Livorno: il girone d’andata si chiude in trasferta contro la capolista Normac Genova