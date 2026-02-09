Sport 9 Febbraio 2026

Volley Livorno: il girone di ritorno si apre con una sconfitta in 4 set nel derby contro Cecina

Foto Andrea Dani

Non riesce alla Perullo Volley Livorno l’impresa di replicare quanto fatto all’andata nel derby contro Cecina. Se all’esordio in campionato le gialloblù erano riuscite a imporsi in tre set al PalaCosmelli, nella prima giornata del girone di ritorno la formazione di coach D’Alesio è stata superata per 3-1 dalla Baia del Marinaio (25-16, 30-28, 22-25, 25-21).
In avvio di gara la Baia del Marinaio Volley Cecina fa la voce grossa imponendo il proprio ritmo. Il Volley Livorno, complice forse le tre settimane di sosta del campionato, fatica a entrare in ritmo, con le rossoblù che fanno il bello e il cattivo tempo fino all’ace di Turini per il 25-16.
Alla ripresa delle operazioni, le gialloblù rispondono finalmente presente. La Perullo Volley Livorno prende in mano le redini della partita e sale sul 15-10. Le cecinesi tornano in scia, ma le labroniche a lungo continuano a macinare punti. Con Livorno avanti 22-19, la Baia del Marinaio mette in piedi un break che porta le rossoblù sopra 23-22. Da quel momento si viaggia punto a punto. Le gialloblù hanno anche una chance per vincere il parziale, ma al quinto set point Cecina fa suo il set 30-28.
Spalle al muro, il Volley Livorno non ci sta e torna in campo con la giusta dose di cattiveria agonistica. Nel terzo parziale la tensione sale. Equilibrio è la parola d’ordine, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo. La prima vera spallata è della Perullo, che si porta a +3 (20-17). Stavolta, le gialloblù respingono i tentativi di rimonta delle avversarie e conducono il set in porto con un 25-22 cortesia di un primo tempo di Pettenon.
La Baia del Marinaio non si scompone e riparte nel parziale successivo particolarmente agguerrita (11-7). La Perullo Volley Livorno accorcia le distanze sul 15-14, ma Cecina ne ha di più e scappa sul +5 (20-15). Il serbatoio delle energie gialloblù va in riserva e la Baia del Marinaio mette a terra il 25-21 con il pallonetto di Biagioli che fa partire i titoli di coda.
PERULLO VOLLEY LIVORNO: Calzecchi, Melosi, Lavoratori, Saviozzi, Crecchi, Pettenon, Ricoveri, Rosso, Pasanisi, Pollice, Mastrosimone, Bitossi, Meini, Zonta. All.: D’Alesio. 

