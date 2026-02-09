Volley Livorno: il girone di ritorno si apre con una sconfitta in 4 set nel derby contro Cecina

Home

9 Febbraio 2026

Non riesce alla Perullo Volley Livorno l’impresa di replicare quanto fatto all’andata nel derby contro Cecina. Se all’esordio in campionato le gialloblù erano riuscite a imporsi in tre set al PalaCosmelli, nella prima giornata del girone di ritorno la formazione di coach D’Alesio è stata superata per 3-1 dalla Baia del Marinaio (25-16, 30-28, 22-25, 25-21).

In avvio di gara la Baia del Marinaio Volley Cecina fa la voce grossa imponendo il proprio ritmo. Il Volley Livorno, complice forse le tre settimane di sosta del campionato, fatica a entrare in ritmo, con le rossoblù che fanno il bello e il cattivo tempo fino all’ace di Turini per il 25-16.

Alla ripresa delle operazioni, le gialloblù rispondono finalmente presente. La Perullo Volley Livorno prende in mano le redini della partita e sale sul 15-10. Le cecinesi tornano in scia, ma le labroniche a lungo continuano a macinare punti. Con Livorno avanti 22-19, la Baia del Marinaio mette in piedi un break che porta le rossoblù sopra 23-22. Da quel momento si viaggia punto a punto. Le gialloblù hanno anche una chance per vincere il parziale, ma al quinto set point Cecina fa suo il set 30-28.

Spalle al muro, il Volley Livorno non ci sta e torna in campo con la giusta dose di cattiveria agonistica. Nel terzo parziale la tensione sale. Equilibrio è la parola d’ordine, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo. La prima vera spallata è della Perullo, che si porta a +3 (20-17). Stavolta, le gialloblù respingono i tentativi di rimonta delle avversarie e conducono il set in porto con un 25-22 cortesia di un primo tempo di Pettenon.

La Baia del Marinaio non si scompone e riparte nel parziale successivo particolarmente agguerrita (11-7). La Perullo Volley Livorno accorcia le distanze sul 15-14, ma Cecina ne ha di più e scappa sul +5 (20-15). Il serbatoio delle energie gialloblù va in riserva e la Baia del Marinaio mette a terra il 25-21 con il pallonetto di Biagioli che fa partire i titoli di coda.

PERULLO VOLLEY LIVORNO: Calzecchi, Melosi, Lavoratori, Saviozzi, Crecchi, Pettenon, Ricoveri, Rosso, Pasanisi, Pollice, Mastrosimone, Bitossi, Meini, Zonta. All.: D’Alesio.

