29 Marzo 2025

Livorno 29 marzo 2025 Volley Livorno implacabile: 3-0 esterno contro il Volley Team Lunigiana

Nel turno infrasettimanale di recupero, la Bi.Emme Service Volley Livorno si impone per 3-0 in casa del Volley Team Lunigiana (24-26, 10-25, 19-25) e conquista tre punti pesanti contro un’avversaria per niente facile da affrontare. Le ragazze di coach D’Alesio hanno avuto il merito di saper soffire nei momenti difficili per poi rispondere presente quando più contava e tornare nel proprio quartier generale con in tasca l’intera posta in palio grazie a una prestazione molto solida sotto tanti punti di vista.

Fin da subito si capisce che per le gialloblù la trasferta di Villafranca in Lunigiana non sarà una passeggiata. Il primo scatto in avanti è delle padrone di casa, che si portano sopra 8-4. Punto dopo punto, la Bi.Emme Service riduce il distacco fino a impattare sull’11-11 con un ace. Il Volley Team Lunigiana scappa nuovamente via riportandosi a +4 (17-13), ma il Volley Livorno non ci sta e con un altro servizio vincente fa 18-18. Nel finale, Lunigiana ha due set-point per chiudere i giochi, ma sul 24-22 arrivano 4 punti in fila della Bi.Emme Service, che ribalta la situazione e con Mannucci segna il decisivo 26-24.

Il secondo set scivola via più rapidamente, con Melosi e compagne che mettono subito un importante margine di sicurezza tra sé e le avversarie (15-5). La Bi.Emme Service tiene il ritmo alto e con un muro di Zonta scrive il 25-20 che mette fine al parziale.

Al rientro in campo, il Volley Team Lunigiana ritrova lo spirito e la continuità di inizio gara. Il set viaggia a lungo sui binari dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il largo. Sul 14-14, è la Bi.Emme Service a piazzare l’allungo con tre punti realizzati uno dopo l’altro. Le padrone di casa cercano di rimanere sulla scia delle gialloblù, ma sul 21-16 per la Bi.Emme Service coach Cordiviola è costretta a chiamare timeout. Se da un lato Lunigiana non ha più la forza per rientrare, dall’altro un mani-fuori di Bitossi mette la firma sul 25-19 che certifica il successo delle gialloblù.

«Sapevamo – ha commentato a fine partita Bitossi, vice-capitana delle gialloblù – che dovevamo fare contro Lunigiana una partita attenta. A tratti ci siamo riuscite, a tratti l’attenzione è un po’ calata, ma siamo sempre state brave nel riprendere le redini del gioco. Non è facile giocare in questo palazzetto, è molto dispersivo, ma alla fine è andata molto bene. Sabato andiamo a Donoratico e siamo consapevoli che è sempre difficile giocare la nostra miglior partita in trasferta. A questo punto della stagione, siamo chiamate a scendere in campo e fare sempre bottino pieno. Donoratico ci darà del filo da torcere, noi dovremo cercare di imporre il nostro gioco e continuare al meglio il nostro percorso».

