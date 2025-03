Home

25 Marzo 2025

Livorno 25 marzo 2025 Volley Livorno implacabile in casa: 3-0 alla Verodol Casciavola

La Bi.Emme Service Volley Livorno detta ancora una volta legge al PalaFollati in Banditella superando in tre set la Verodol Pallavolo Casciavola (25-19, 25-17, 25-20). Dopo il weekend di sosta forzata a causa del maltempo, le gialloblù hanno portato a casa una bella vittoria contro un avversario da sempre ostico per il Volley Livorno. I tre punti sono arrivati grazie a una buona prestazione di squadra, con coach D’Alesio che ha potuto ruotare praticamente tutte le ragazze convocate. Con questo risultato, la Bi.Emme Service sale a quota 53 punti e mantiene la testa della classifica.

In avvio di gara è subito il Volley Livorno a fare la voce grossa. Melosi e compagne si portano ben presto avanti sul 10-4. La Verodol Casciavola non ci sta e accorcia riportandosi in scia (13-11), ma una nuova accelerazione delle gialloblù riporta il vantaggio delle padrone di casa sul +4 (18-14). Da quel momento in poi, la Bi.Emme Service non si volta più indietro fino all’errore in diagonale di Ciampalini per il 25-19.

L’inizio del secondo set vede Casciavola mettere la testa avanti (4-2), ma il Volley Livorno risponde subito presente. Le gialloblù diventano una macchina da ace infermabile e con un break di 8-0 volano sul 10-4. Stavolta la Bi.Emme Service tiene il piede ben piantato sull’acceleratore e tocca la doppia cifra di vantaggio sul 19-9. Il Volley Livorno gestisce senza grossi problemi il resto del parziale, chiuso sul 25-17 da un primo tempo messo a terra da Melosi.

Sulle ali dell’entusiasmo, le gialloblù escono meglio dai blocchi anche nel terzo set (9-6). Ma la Verodol non ha certo intenzione di arrendersi facilmente e mette la freccia per il sorpasso sul 10-9. Le gialloblù scalano un’altra marcia e piazzano immediatamente un contro-break che porta il punteggio sul 15-11 in loro favore. Da quel momento in poi la Bi.Emme Service contiene ogni tentativo di rimonta delle avversarie e con un gran colpo di Zonta scrive il 25-20 che consegna la vittoria nelle casse delle gialloblù.

«Arrivavamo a questa partita – ha dichiarato a fine gara Giulia Mannucci, banda classe 2000 della Bi.Emme Service Volley Livorno – dopo una sconfitta e una lunga pausa. Siamo state brave nel gestire tutti i tipi di palloni, abbiamo fatto il nostro gioco e il risultato è arrivato. Sono contentissima di essere rientrata e di essere stata schierata nel sestetto titolare, le mie compagne mi hanno dato una grande mano. Tutta la squadra ha fatto una prestazione davvero di ottima qualità. Mercoledì sera andiamo in trasferta contro il Volley Team Lunigiana, sarà una setttimana faticosa ma abbiamo la motivazione giusta per toglierci ancora tante soddisfazioni».

