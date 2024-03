Home

Sport

Volley Livorno in campo per affrontare il derby con il Volley Cecina

Sport

10 Marzo 2024

Volley Livorno in campo per affrontare il derby con il Volley Cecina

Livorno 10 marzo 2024 – Volley Livorno in campo per affrontare il derby con il Volley Cecina

Tempo di derby in casa Volley Livorno. Dopo il turno di riposo osservato settimana scorsa, oggi pomeriggio alle 18 (domenica 10 marzo) le gialloblu di coach D’Alesio tornano in campo per affrontare davanti al proprio pubblico la Baia del Marinaio Volley Cecina.

Come già detto anche in occasione della gara di andata, vinta dalle cecinesi per 3-1, Volley Livorno contro Volley Cecina è una partita che mette in palio qualcosa in più dei classici 3 punti. Melosi e compagne arrivano a questo testa a testa dopo la vittoria al tie-break in rimonta sul Delfino Volley Pescia.

Un risultato che ha sicuramente fatto bene al morale delle labroniche, che hanno così potuto lavorare con serenità in allenamento per preparare al meglio questo nuovo impegno casalingo.

«Le ragazze – ha confermato coach D’Alesio – si sono allenate bene. Non aver giocato lo scorso weekend ci ha permesso di provare situazioni nuove senza lo stress della partita. Alla mia squadra chiedo principalmente di approcciare la partita meglio di come abbiamo fatto contro Pescia e di metterci qualcosa in più per riscattare la sconfitta dell’andata.

È un derby e quindi dovremo dare anche più del 100% per riuscire a portare a casa la vittoria». «All’andata – ricorda Sofia Migliorini, palleggiatrice titolare del Milù Pesca Volley Livorno – non è stata una partita facile per noi.

Abbiamo perso 3-1 e per questo ora siamo ancora più motivate nell’offrire una buona prestazione. Cercheremo di migliorare là dove ci ha chiesto di lavorare di più coach D’Alesio in questi giorni. È una gara molto importante per noi e spero che in Banditella vengano tutti i nostri tifosi a sostenerci».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin