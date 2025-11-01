Home

Volley Livorno in cerca di riscatto: trasferta insidiosa a Prato

1 Novembre 2025

Livorno 1 novembre 2025

Il mese di novembre comincia lontano da casa per la Perullo Volley Livorno. Nel pomeriggio di oggi (sabato 1° novembre) le gialloblù di coach Falchi saranno impegnate in trasferta contro l’Ariete Pallavolo Prato alle ore 18.

L’obiettivo di Melosi e compagne sarà provare a tornare a muovere la loro classifica dopo le due sconfitte rimediate nelle ultime uscite contro Chianti Volley ed Empoli. «Per ora – ha commentato coach Matteo Falchi – ci manca la gestione dell’errore. In alcune partite e in alcuni set abbiamo commesso troppi sbagli.

Dobbiamo abituarci alla categoria, ma è una cosa che avevamo messo in conto visto che metà del sestetto titolare è al debutto in Serie B2 e altre ragazze avevano già giocato a questo livello qualche anno fa. Dobbiamo adattarci al ritmo e al sistema di gioco un po’ più complicato di un campionato nazionale». Di fronte questo sabato la Perullo Volley Livorno si troverà una squadra reduce dal primo stop stagionale.

Dopo aver portato a casa due vittorie con Rinascita Volley e Ambra Cavallini, l’Ariete Pallavolo Prato è stata superata lo scorso fine settimana in quattro set dal Raviolificio Albenga, nuova capolista in solitaria del girone F. «Il girone – ha continuato la sua analisi coach Falchi – è molto equilibrato. Abbiamo visto già dei risultati “strani” rispetto a quello che ci si poteva aspettare.

Tutte possono vincere e perdere con chiunque, è un campionato sicuramente molto difficile. Le nostre prime tre partite sono state molto complicate. All’esordio abbiamo impattato bene con Cecina, poi abbiamo avuto un passo falso con Chianti nonostante fossimo partite bene. Sabato scorso contro Empoli è arrivata una nuova sconfitta, ma con parziali alti. Siamo consapevoli che ogni partita sarà tirata e verrà decisa da pochi di punti di differenza. Dobbiamo farci trovare pronte nei set che finiranno punto a punto».

Crediti per la foto: Andrea Dani (@andreadaniphoto)

