Home

Sport

Volley Livorno, inizia con il piede giusto il girone di ritorno vincendo in quattro set contro l’Oasilido Viareggio

Sport

28 Gennaio 2025

Volley Livorno, inizia con il piede giusto il girone di ritorno vincendo in quattro set contro l’Oasilido Viareggio

Livorno 28 gennaio 2025 Volley Livorno, inizia con il piede giusto il girone di ritorno vincendo in quattro set contro l’Oasilido Viareggio

Comincia con una vittoria il girone di ritorno della BiEmme Service Volley Livorno. Al Pardini Sporting Center di Camaiore, le gialloblù si sono imposte in quattro set sull’Oasilido Infinity Volley Viareggio (15-25, 25-18, 11-25, 15-25). A esclusione del passaggio a vuoto del secondo set, negli altri parziali le ragazze di coach D’Alesio hanno praticamente sempre tenuto in mano le redini della partita. Con questo successo, Melosi e compagne toccano quota 40 punti confermandosi da sole in testa alla classifica del girone B di Serie C.

In avvio di gara la BiEmme Service fa subito la voce grossa. Le gialloblù entrano in campo con le stringhe ben allacciate e salgono rapidamente sull’11-2. Il Volley Livorno controlla l’andamento del primo set fino a toccare il massimo vantaggio sul 24-9. Viareggio annulla i primi sei set point, poi un errore di Oschafi concede il 25-15 alla BiEmme Service.

Al rientro in campo, l’Oasilido Infinity Volley sfrutta l’onda lunga del buon finale del primo parziale e scappa via sul 10-5. Il Volley Livorno cerca in tutti i modi di tornare in scia, ma il vantaggio delle padrone di casa rimane sempre intorno alle 3-4 lunghezze.

Le viareggine riportano in parità il conto dei set con la parallela di Casolari per il 25-18. Il set perso viene immediatamente metabolizzato dalla BiEmme Service, che nel terzo parziale torna subito a macinare punti costringendo Viareggio al timeout sull’11-6. Melosi e compagne tengono il piede piantato sull’acceleratore concedendo poco e niente alle rivali di giornata. A chiudere i giochi sul 25-11 ci pensa un ace di Boschetto. Il quarto set comincia con le due squadre che viaggiano spalla a spalla. A rompere l’equilibrio ci pensa la BiEmme Service, che mette a terra cinque punti in fila per il 12-7. Non appena l’Oasilido Infinity Volley si riporta in scia (13-11), il Volley Livorno scala un’altra marcia e vola sul +6 (18-12). Le gialloblù non si voltano più indietro e con la diagonale di Lari del 25-15 si portano a casa i tre punti.

Volley Livorno, inizia con il piede giusto il girone di ritorno vincendo in quattro set contro l’Oasilido Viareggio